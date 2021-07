Lindsey Shaw, ancienne star de Nickelodeon, sanglote hystériquement après avoir été maltraitée pour s’être moquée de l’engouement pour la danse TikTok

La star de NICKELODEON, Lindsey Shaw, a partagé des images de ses sanglots hystériques après avoir été maltraitée pour s’être moquée d’un engouement pour la danse TikTok déclenché par des hommes noirs.

L’actrice de Ned’s Declassified, 32 ans, a déclaré aux fans qu’elle prenait une pause dans les réseaux sociaux, ajoutant: « Le courrier haineux dans ma boîte de réception n’est pas OK. OK? Je ne voulais rien dire de quelque manière que ce soit. »

Lindsey Shaw a été maltraitée pour s’être moquée d’un engouement pour la danse TikTok lancé par des hommes noirs Crédit : Instagram

L’engouement pour la danse a été lancé par l’utilisateur de TikTok, Usim Mango Crédit : usim.mango/Instagram

Shaw a été accusée de se moquer de la tendance après avoir imité la danse ralentie – lancée par l’utilisateur de TikTok, Usim Mango.

L’ancienne star de Pretty Little Liars a déclaré : « Hé. On va bien ? Qu’est-ce que c’est que ça ? »

Après avoir été interpellée pour le poste, elle est revenue sur le site, ajoutant: « Je ne suis pas ici pour offenser ou rabaisser qui que ce soit. Pas du tout.

« Je pensais que le truc du millénaire et de la génération Z était une chose sur TikTok. Cette intention n’était pas si sérieuse, vous tous.

« J’apprends tous les jours, comme tout le monde je pense. Et ce genre de haine a juste besoin de s’évaporer de la planète, peu importe à qui elle s’adresse.

« Des larmes de crocodile ? Non, mec. C’est comme mon âme là-bas.

« Je suis désolé que vous ayez été offensé. Nous avons tous besoin de vibrer plus haut pour l’avenir.

« Je pense que pour ma propre santé mentale, je dois prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Alors oui, je dois juste partir d’ici pendant un petit moment, mais je t’apprécie, je t’aime et je reviendrai. «

Shaw avait déjà semblé faire l’éloge de la version de la danse de son ancienne co-star blanche Devon Werkheiser.

Il a dit : » Lindsey [made] une vidéo très inutile qui déteste la tendance la plus populaire sur TikTok qui se trouve être créée par des créateurs noirs, et devient plutôt réactionnaire et défensive dans sa section de commentaires avant de supprimer la vidéo. »

L’acteur a déclaré que son ami avait « un bon cœur et s’occupait de problèmes personnels ».

La co-star noire de Shaw, Daniel Curtis Lee, a écrit sur Instagram : « C’est moi, ton seul ami noir. Alors regarde ça, tu es un peu dans le pétrin. »

Shaw a été accusée de se moquer de la tendance après avoir imité la danse au ralenti Crédit : Lindsay.shawsters/Tiktok