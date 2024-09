Lindsey Morgan, la star de « Walker », révèle pourquoi elle a quitté la série CW

Marcheur La star Lindsey Morgan explique ce qui l’a poussée à quitter la série The CW lors de sa deuxième saison.

Cette semaine Je n’ai jamais dit ça avant podcastl’animateur Tommy Didario l’a interrogée sur son départ de l’émission, qui a été annoncé le 29 octobre 2021. À l’époque, Morgan a cité des « raisons personnelles » pour son départ Marcheur.

Dans un extrait exclusif du podcast, obtenu par Le Hollywood Reporterl’actrice a révélé ce qui l’a réellement poussée à abandonner le rôle de Micki Ramirez.

« J’ai eu une blessure à la colonne vertébrale, ce qui affectait mon système nerveux et mon tronc cérébral », a-t-elle déclaré dans le podcast, ajoutant que cela lui causait une anxiété et un stress paralysants et la rendait incapable d’effectuer son travail.

Au moment de son départ, elle a noté dans un communiqué qu’elle avait pris la décision « incroyablement difficile » de partir et qu’elle était très reconnaissante d’avoir « l’opportunité de jouer Micki », la partenaire de Cordell Walker (Jared Padalecki) et l’une des premières femmes Texas Rangers de l’histoire de l’agence.

Lors de son apparition dans un podcast, Morgan a admis que c’était la décision la plus difficile qu’elle ait jamais prise, car elle avait travaillé si dur pour réaliser son rêve de devenir l’une des principales actrices d’une émission de télévision – ou plutôt de n’importe quel projet – et elle a dû y renoncer.

« Jusqu’à présent, je n’avais fait que manifester », a déclaré l’actrice. « Je voulais vraiment être une actrice principale. Je voulais obtenir une promotion dans mon parcours professionnel. Marcheur « Je suis arrivée, j’étais la femme principale. C’était mon rêve devenu réalité. »

Avant son passage dans la série dirigée par Jared Padalecki, Morgan était un personnage récurrent dans Les 100qui s’est terminé en février 2020. En avril de cette année-là, Marcheur devait commencer le tournage, elle n’aurait donc qu’environ un mois de congé avant de commencer son prochain travail.

Elle a rappelé que pendant les neuf années précédant l’émission, qui a été annulée après sa quatrième saison plus tôt cette année, elle avait travaillé pratiquement en permanence sans pause appropriée.

« J’ai eu beaucoup de chance de commencer à travailler et de ne pas m’arrêter », a-t-elle déclaré. « Mais avec le recul, j’ai réalisé mon erreur dans le sens où, comme un athlète, je travaillais, travaillais, m’entraînais à faire des efforts, à produire, à produire, à produire, à produire, mais je ne récupérais pas. Tous mes rêves se réalisaient et j’étais dans un état épouvantable. Personnellement, je n’étais pas dans une bonne situation. Mon anxiété était à son comble. »

Morgan a poursuivi : « J’ai l’impression de ne pas avoir fait du bon travail. Et en y repensant maintenant, c’était parce que j’étais tellement stressée physiquement et mentalement. J’étais dans un état épouvantable. Je ne comprenais pas pourquoi. J’avais toute cette responsabilité sur les épaules et j’avais l’impression de manquer à mes obligations envers tout le monde, et envers moi-même. »

Les médecins de l’époque lui ont dit qu’elle avait deux options : continuer à vivre une vie constamment occupée et stressante, en travaillant 16 heures par jour, quatre à cinq jours par semaine pendant aucun mois d’affilée, et prendre des médicaments dont elle pourrait avoir besoin pour le reste de sa vie pour faire face ; ou elle devait complètement changer son mode de vie d’une manière qui entraînerait un stress minimal ou nul.

Non seulement elle devait faire face à toutes ces complications de santé, mais elle comprenait également qu’elle avait le sentiment d’avoir échoué.

« Je suis quelqu’un qui se donne à fond et qui a des standards très élevés, et je ne veux jamais décevoir qui que ce soit autour de moi », a-t-elle expliqué. « J’avais un peu l’impression d’avoir laissé tomber Jared, ou de laisser tomber la série, et c’était la partie la plus difficile pour moi, parce que ça me rend toujours émotive, ce qui est idiot, je sais, parce que je faisais ce que je devais faire pour prendre soin de moi, et c’est plus important. »