Lindsey Horan ressemble à la favorite du capitaine USWNT à la Coupe du monde

CARSON, Californie – Ce n’est pas que nommer un capitaine pour la Coupe du monde soit un grand secret pour l’équipe nationale féminine des États-Unis, c’est juste que Vlatko Andonovski n’est pas prêt à le rendre public.

C’est parce qu’il veut d’abord le dire à son équipe. Cela se serait produit lundi soir, lorsque les 23 joueurs nommés sur la liste de la Coupe du monde de cet été sont arrivés à Los Angeles pour le camp d’entraînement, mais certains vols de la côte Est ont été retardés. Le gardien remplaçant Aubrey Kingsbury n’a pu entrer que tôt mardi matin.

Bien que cela crée inévitablement un peu de mystère autour de l’équipe nationale féminine des États-Unis avec trois semaines et demie avant son premier match de phase de groupes contre le Vietnam, il n’est pas si difficile de deviner qui portera le brassard cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Zélande.

Des panneaux indiquent Lindsey Horan.

Pour commencer, elle a déjà porté le brassard et ses responsabilités en tant que leader de cette équipe ont augmenté de façon exponentielle au fil des ans.

C’est une joueuse chevronnée – en particulier une championne de la Coupe du monde 2019, une double olympienne et une championne de la Ligue des champions avec l’Olympique Lyon.

La capitaine de longue date de l’USWNT, Becky Sauerbrunn, qui manquera la Coupe du monde en raison d’une blessure lancinante, a publiquement qualifié Horan de « co-capitaine ».

Et lors de la journée des médias de l’USWNT mardi, Horan a rejoint les stars Alex Morgan et Megan Rapinoe lors d’une conférence de presse officielle. Ils étaient les trois seuls joueurs à le faire, car les 20 autres étaient assis à des tables autour d’une grande salle du Dignity Health Sports Park pour des entretiens plus informels avec des journalistes.

Andonovski a déclaré qu’il avait pris une décision sur le successeur de Sauerbrunn, mais qu’il était timide avec des indices. Serait-ce Morgan (qui aura 34 ans le 2 juillet) ou Rapinoe (qui aura 38 ans le 5 juillet) ? Bien sûr, ce sont les visages et les modèles les plus reconnaissables de cette équipe et ce depuis des années. Mais Horan, 29 ans, représente la prochaine génération qui dirigera le programme.

Et les joueurs peuvent le voir.

Prenez la superstar en herbe de 18 ans, Alyssa Thompson, qui vient de terminer ses études secondaires et qui est la plus jeune joueuse de cette équipe. Elle n’a jamais joué dans un tournoi majeur avec l’équipe nationale senior auparavant et a appelé Horan pour lui demander conseil. Comme, que diable devrait-elle emporter pour un voyage comme celui-ci ? L’USWNT commence le camp d’entraînement à Los Angeles cette semaine et se rend dans la Bay Area pour un match d’envoi contre le Pays de Galles le 9 juillet avant de se diriger vers Down Under. Si l’USWNT atteint la finale de la Coupe du monde le 20 août, les joueurs ne seront pas à la maison avant deux mois.

« Le meilleur coup de téléphone de tous les temps », a déclaré Horan en souriant. « Elle voulait connaître l’essentiel pour faire ses valises pour la Coupe du monde et je ne savais pas quoi lui dire mais c’était tellement mignon. »

Thompson, qui est considéré comme un acteur majeur de l’USWNT pour les années à venir, aurait pu tendre la main à n’importe qui. Elle ne pouvait pas tout à fait mettre le doigt dessus mardi, mais a ce sentiment à propos de Horan.

« Elle est super accueillante et elle m’a aidée depuis le début », a déclaré Thompson, qui a remporté sa première sélection en octobre dernier. « Elle a toujours veillé sur moi et je pouvais le sentir d’elle. Elle veut m’aider et elle a déjà été dans ma position. »

Thompson a commencé son premier match USWNT le 11 avril et a joué les 90 minutes complètes dans une victoire 1-0 contre l’Irlande. Elle a dit que Horan l’avait guidée à travers ce moment important.

« J’étais sur le côté gauche et elle s’assurait juste que j’étais d’accord pour jouer [on this stage] », a déclaré Thompson. « Elle était comme, [you’re] ici pour une raison et m’a dit d’avoir confiance en moi. »

Les autres joueurs le remarquent aussi. La gardienne partante Alyssa Naeher a qualifié Horan de « définition d’un accro au football ».

« Elle se promène toujours avec son iPad en regardant un match », a poursuivi Naeher. « Elle étudie le jeu, elle regarde beaucoup de matchs à travers le monde et elle l’apporte au terrain d’entraînement. Elle l’apporte au vestiaire. Elle est juste passionnée par le jeu et je pense que c’est contagieux. »

Si Horan savait ce que ses coéquipiers disaient d’elle, elle rougirait probablement. Comme son mentor Sauerbrunn, elle ne cherche pas la vedette ni l’attention. Quand Horan était une jeune joueuse débutant dans l’équipe nationale et dans la NWSL sur les Portland Thorns, elle a adressé toutes les questions et préoccupations à Sauerbrunn.

« C’est mon premier appel ou mon premier SMS », a déclaré Horan, ajoutant qu’elle avait décidé très tôt de suivre l’exemple de Sauerbrunn. Maintenant, elle espère être le même type de modèle pour ses coéquipières, surtout en l’absence de Sauerbrunn.

« Pour moi, en entrant dans mon propre rôle et mon propre type de leader, je pense que nous avons tous des variantes différentes de cela », a déclaré Horan. « Et il est important d’apprendre de [ Morgan and Rapinoe] et tout ce qu’ils ont fait avant cette Coupe du monde et avant mon passage ici. Mais je veux aussi m’assurer d’avoir un rôle que je peux aussi jouer dans cette équipe. »

Et si la capitainerie de Horan est confirmée, la responsabilité ne lui sera pas perdue.

« La seule chose que Becky m’a dit, c’est d’apprécier ce moment », a poursuivi Horan. « J’apprécie de porter le brassard de capitaine si j’en ai l’occasion, j’apprécie de pouvoir diriger cette équipe et d’en saisir chaque instant parce que cela ne se produit pas souvent et que vous puissiez avoir ce rôle, c’est la chose la plus incroyable de le monde. »

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

