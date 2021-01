Lindsey Horan dit qu’elle s’est sentie malheureuse lorsqu’elle a attrapé COVID-19 à la fin de l’année dernière, mais elle est reconnaissante que ce ne soit pas pire.

Le milieu de terrain de 26 ans devait accompagner l’équipe nationale américaine aux Pays-Bas pour son dernier match de l’année lorsque US Soccer a annoncé son diagnostic le 18 novembre.

De retour avec l’équipe au camp d’entraînement, Horan a déclaré qu’elle s’était complètement rétablie.

L’heure de COVID n’était pas une période amusante, je vais en dire beaucoup, a déclaré Horan vendredi. Il y a probablement eu une semaine et demie là-bas qui a été assez misérable. Et évidemment, je ne voudrais pas que quiconque ait à passer par là. Je suis très chanceux que je suis en bonne santé et que je suis jeune et j’en suis sorti OK.

Horan, qui joue professionnellement pour les Portland Thorns dans la Ligue nationale de football féminin, a été le premier joueur de l’équipe nationale connu pour avoir contracté le coronavirus. Alex Morgan a récemment révélé sur les réseaux sociaux qu’elle et sa famille avaient contracté le COVID-19 pendant les vacances. Morgan est marié à un autre joueur de football Servando Carrasco et ils ont une fille de 7 mois nommée Charlie.

Horan et Morgan faisaient tous deux partie de l’équipe nationale qui a remporté la Coupe du monde 2019 en France.

Horan, originaire de Golden, Colorado, est connu comme un joueur physique qui a évité de jouer à l’université pour devenir professionnel dès la sortie du lycée. Elle a joué en France pour le Paris Saint-Germain pendant plusieurs années avant de retourner aux États-Unis pour rejoindre les Thorns en 2016. Horan a joué pour les Thorns l’été dernier dans la NWSLs Challenge Cup dans une bulle dans l’Utah, puis a joué dans les quatre Matchs de la série d’automne des Portlands.

Horan a disputé 86 matchs pour l’équipe nationale avec 19 buts et 28 passes décisives. Elle a fait sa première apparition avec l’équipe nationale senior à 18 ans lors de la Coupe d’Algarve 2013.

Elle est ravie d’être de retour au camp alors que l’équipe se lance dans deux matchs d’exhibition contre la Colombie la semaine prochaine à Orlando, en Floride. L’équipe nationale accueille ensuite la SheBelieves Cup en février avant de se préparer pour les JO de Tokyo cet été. L’équipe a obtenu une place sur le terrain l’année dernière avant que le coronavirus ne s’installe aux États-Unis.

De toute évidence, maintenant je vais bien et au camp, et je me sens à 100%. Mais oui, ce n’est pas une expérience que j’ai appréciée du tout », a déclaré Horan à propos de son combat contre le virus. Et j’ai manqué de jouer avec l’équipe, donc c’était une déception. C’est effrayant de savoir ce que les autres pourraient avoir à traverser, cela pourrait être bien pire que moi.

Elle a dit qu’elle avait de nombreux symptômes du COVID-19 pendant qu’elle était malade, sauf qu’elle n’avait jamais perdu ses sens de l’odorat et du goût.

Mettant son expérience derrière elle, Horan est heureux d’être de retour au travail avec l’équipe plutôt que d’essayer de suivre l’entraînement par elle-même.

Je pense que la meilleure façon de le dire est que nous parlons même entre les joueurs ici, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez pendant l’intersaison pour essayer d’imiter ce que nous faisons ici et nous préparer autant que possible, mais dès que nous arrivons ici, c’est tellement différent. elle a dit. «Vous jouez avec certains des meilleurs joueurs du monde et vous concourez tous les jours et vous savez que votre place est toujours à gagner. Je pense que c’est ce qui rend cette équipe si spéciale et ce qui rend cet environnement si compétitif et accueillant pour que tout le monde s’améliore.

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports