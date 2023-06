Lindsey Horan de l’USWNT transféré à Lyon du Portland Thorns FC

Milieu de terrain du Portland Thorns FC Lindsey Horan a été transféré à l’Olympique Lyonnais, a annoncé jeudi le club.

« Portland occupe une place si spéciale dans mon cœur », a déclaré Horan dans le communiqué. « J’ai créé de nombreux souvenirs incroyables que je n’oublierai jamais. En plus de cela, j’ai également eu l’opportunité de gagner plusieurs trophées et de partager ce succès avec tant de personnes incroyables. Je tiens à remercier tous ceux de l’organisation Thorns qui m’ont soutenu tout au long le chemin : mes coéquipiers, mes entraîneurs et bien sûr les meilleurs fans du monde. Jouer pour ce club et cette ville et vivre l’expérience d’un match à Providence Park m’a apporté une grande joie au cours de ma carrière.

« Pour moi, Portland sera toujours chez moi. Merci d’avoir compris mes objectifs et mes rêves dans la poursuite de ma carrière. »

Horan, qui a été champion de la Coupe du monde 2019 avec le Équipe nationale féminine des États-Unis rejoint l’Olympique Lyonnais en transfert complet après avoir passé une saison avec Portland en prêt, qui a expiré en juin.

La joueuse de 29 ans a passé six saisons avec les Thorns, marquant 25 buts et obtenant neuf passes décisives en 88 apparitions en saison régulière avant de remporter le titre de joueuse par excellence de la National Women’s Soccer League en 2018.

Vétéran leader de l’USWNT avec 128 sélections en carrière, Horan est l’un des principaux candidats au poste de capitaine de l’équipe américaine en Becky Sauerbrunn l’absence de lors de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

L’annonce de jeudi confirme que Horan reviendra à Lyon après la fin de la Coupe du monde.

« Depuis que Lindsey est partie en prêt pour la France, nous sommes restés en contact et avons poursuivi le dialogue sur son retour à Portland », a déclaré la directrice générale des Thorns, Karina LeBlanc, dans un communiqué. « Elle a vécu une expérience formidable à Lyon, et nous sommes ravis de tous ses succès. Lors de nos discussions, Lindsey a exprimé son désir d’y rester à long terme et de poursuivre ce voyage. Elle a tout notre soutien, et nous sommes reconnaissants à tous le succès qu’elle a contribué à apporter à ce club. »

