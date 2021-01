Revue nationale

Rand Paul interprète mal la politique du procès de Trump au Sénat

Rand Paul aimerait que vous sachiez que même s’il «n’était pas d’accord avec le [Capitol] combat qui a eu lieu »Le 6 janvier, il ne croit pas que le président Trump – dont la croisade de deux mois pour convaincre ses partisans que l’élection a été volée a été la cause immédiate de la« lutte »- devrait être exclu de ses fonctions avenir. Le langage a tendance à être intempestif ces jours-ci, mais «je n’étais pas d’accord avec le combat» se trompe dans la direction opposée: c’est une réponse beaucoup trop apprivoisée au spectacle écœurant du 6 janvier. Ce n’était pas un «combat» ordinaire. C’était une tentative de perturber violemment le décompte des voix électorales, et donc le transfert pacifique du pouvoir à la prochaine administration dûment élue. Cela a stupéfié l’Amérique et nous a fait honte devant le monde. Cela nous a fait ressembler à une république bananière. Cela a entraîné plusieurs morts et aurait pu conduire à une attaque physique, voire au meurtre, du vice-président alors qu’il dirigeait les affaires les plus importantes de son mandat. Les actions de Trump n’ont peut-être pas répondu à la définition légale de l’incitation, mais il a lancé une allumette sur du bois d’allumage qu’il avait soigneusement placé et complètement imbibé de kérosène. Comme l’a écrit Dan McLaughlin, Trump doit faire face à des conséquences «suffisamment spectaculaires pour dissuader toute répétition tant que notre mémoire nationale perdure». Mais si le sénateur Paul réussit, apparemment, Trump ne subira aucune conséquence et réintégrera la vie privée en tant que grand favori pour être le prochain candidat républicain à la présidence. C’est de la folie. Le parti d’Abraham Lincoln allait bien sans Trump pendant 150 ans et il lui survivra longtemps. Les partis étant en grande partie dirigés à partir de zéro, il n’est pas possible d’expulser Trump d’un GOP dont il a pris le contrôle en 2015 et a depuis disgracié, mais il est possible pour 17 sénateurs républicains de le condamner et de le disqualifier de tout futur poste élevé en les États Unis. C’est la bonne chose à faire et c’est aussi la chose prudente à faire, pour le bien du parti et du pays. Le GOP ne peut pas se permettre de passer les quatre prochaines années à essayer d’expliquer les actions indéfendables de Trump. Il doit aller de l’avant et il n’y a qu’une seule façon de le faire. Paul prévoit un schisme colossal au sein du parti si Trump était condamné et exclu de la future fonction, avertissant qu’un tiers du parti quitterait le GOP dans ce scénario. Il a tort: ​​l’une des malédictions (mais aussi, parfois, l’une des bénédictions) de notre culture est notre mémoire collective notoirement courte. Si Trump est disqualifié cet hiver, la discussion passera rapidement à d’autres sujets. Qui devrait être le porte-étendard du nouveau parti? Don Jr.? J’en doute beaucoup. Il n’est pas clair que même Trump père serait enthousiasmé à ce sujet, ayant ridiculisé à plusieurs reprises son jeune homonyme comme, entre autres choses, «pas le couteau le plus tranchant du tiroir». Pendant cinq ans, nous avons vu divers autres politiciens républicains tenter d’imiter la combinaison de postures et de populisme de Trump, et cela ne fonctionne jamais. Le sénateur Josh Hawley a passé deux ans à hypothéquer sa réputation dans le but d’extraire des capitaux propres de la banque Trump, et cela ne l’a mené nulle part. Un sondage Politico / Morning Consult effectué en novembre le plaçait à 1% dans les sondages, et c’était avant sa performance honteuse du 6 janvier. Bien que certaines des idées de Trump sur le commerce et l’immigration puissent continuer à avoir une influence dans certaines parties du parti. , Le Trumpisme dans son ensemble est trop étroitement lié à un seul homme pour être confié à un nouveau dirigeant. Il mourrait avec la carrière politique de Trump et le parti passerait à autre chose. Un Trump disqualifié ferait bien sûr pleuvoir le feu de l’enfer sur les sénateurs qui l’ont disqualifié, ainsi que sur tous les autres arnaqueurs présumés. Mais dans quatre ans, lorsque dix sénateurs républicains seront réélus, la rage de Trump sera au pire un bruit de fond. Dans six ans, lorsque Ben Sasse, Mitch McConnell, Susan Collins et 17 de leurs collègues républicains affronteront les électeurs, ce ne sera plus du tout de bruit. Trump lui-même a une courte durée d’attention et une peur d’être ennuyeux; même il ne sera pas capable de maintenir les insultes pendant quatre ans, encore moins six, quel que soit le perchoir de télévision câblé d’où il choisit de haranguer la nation. Il est vrai que Trump est la seule chose qui fascine constamment Trump. Mais l’Amérique n’aime pas un mauvais perdant, et son acte de victime commencera à devenir obsolète la prochaine fois que les électeurs iront aux urnes. Peu à peu, même nombre de ses partisans les plus ardents commenceront à réaliser que l’homme est embarrassant. Parmi ceux qui persistent à croire au fantasme que Trump a été volé et que tous les législateurs qui ont voté contre lui sont des ennemis jurés, comment cela se passera-t-il dans les urnes? Ce ne sera pas le cas, car le vote restera un choix binaire. Trump, étant disqualifié, ne pourra pas se présenter comme candidat tiers et diviser le parti. La principale force de motivation des électeurs restera, comme depuis des années, l’aversion viscérale pour le style et les politiques d’un parti. Joe Biden a signalé à bien des égards que, loin d’être un président unificateur, il considérerait comme un devoir fondamental de se concentrer sur la punition et la colère des partisans de Trump via des nominations et des politiques spécifiquement conçues pour les irriter. Biden a regardé Trump jouer le rôle de Troll-en-chef au cours des quatre dernières années et a décidé qu’il voulait participer à l’action. Kamala Harris, si elle devenait présidente, serait encore plus méprisée par les républicains conventionnels et les trumpistes. Alors n’ayez crainte, sénateur Paul: après Trump, les républicains resserreront les rangs rapidement. La principale chose que défend la droite américaine est de haïr ce que font les démocrates, et les démocrates se préparent à se lancer dans une présidence pleine de politiques faciles à détester.