Lindsey Graham révèle une infection à Covid et fait l’éloge du vaccin

Le sénateur GOP Lindsey Graham a salué lundi le vaccin Covid après avoir été testé positif pour la maladie, affirmant que ses « symptômes seraient bien pires » sans lui.

Graham, 66 ans, a déclaré dans un tweet que le médecin de la Chambre l’avait informé qu’il avait été testé positif malgré sa vaccination complète. Le républicain de Caroline du Sud a déclaré qu’il avait commencé à avoir des symptômes pseudo-grippaux samedi soir et qu’il serait en quarantaine pendant 10 jours.

Alors que le Sénat n’a pas officiellement émis de mandat de masque, Graham aurait été vu portant un masque lundi, selon un journaliste de Politico.

Graham a commencé à montrer des symptômes lorsque le Sénat siégeait ce week-end à travailler sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures. On ne sait pas si Graham est entré en contact étroit avec d’autres législateurs du Sénat.

Des informations non confirmées indiquent que le sénateur démocrate Joe Manchin a accueilli ce week-end un petit groupe de sénateurs sur sa péniche, dont Graham. CNBC a contacté le bureau de Manchin pour un commentaire.

Graham était l’un des 17 sénateurs républicains qui ont voté pour faire avancer le plan d’infrastructure la semaine dernière. Son absence, ou une mise en quarantaine potentielle pour d’autres sénateurs, pourrait affecter l’adoption du projet de loi si un vote final est plus proche.

Les républicains de la Chambre se sont fermement opposés à un mandat de masque renouvelé dans leur chambre, qui compte plus de quatre fois plus de membres que le Sénat et une plus grande part de législateurs non vaccinés.

L’annonce de Graham est intervenue alors que les États-Unis font face à une augmentation de la variante delta de Covid et que l’administration Biden exhorte davantage de personnes à se faire vacciner.

Le CDC a averti jeudi dans un document confidentiel que la variante Delta, qui est désormais la forme dominante de la maladie aux États-Unis, est aussi contagieuse que la varicelle et a une fenêtre de transmission plus longue que la souche Covid d’origine.

Les responsables de la santé ont déclaré que les vaccins Covid préviennent plus de 90% des maladies graves, mais peuvent être moins efficaces pour prévenir l’infection.

Le document confidentiel, qui a été examiné par CNBC, a déclaré que 35 000 infections symptomatiques se produisent chaque semaine parmi 162 millions d’Américains vaccinés.

Les données du CDC accessibles au public indiquent que 5 914 personnes entièrement vaccinées avaient été hospitalisées ou étaient décédées des infections à Covid au 19 juillet. les vaccinés ont tendance à être plus doux.

Données d’un sondage de l’Université de Monmouth montrent une scission partisane dans l’hésitation à vacciner Covid.

L’enquête a révélé que 17% des répondants ont déclaré qu’ils étaient probablement opposés à l’obtention du vaccin. Parmi eux, 70 % s’identifient ou penchent vers le Parti républicain, tandis que seulement 6 % s’identifient aux démocrates.

— Berkeley Lovelace Jr. de CNBC et Jacob Pramuk ont ​​contribué à ce rapport

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.