Lindsey Graham «ira en guerre» pour avoir Chick-fil-A sur le campus de ND

Le sénateur Lindsey Graham a déclaré qu’il avait « Le dos de Chick-fil-A » après que les étudiants et les professeurs aient exprimé leurs inquiétudes concernant l’ajout du restaurant à la salle à manger du campus de l’Université Notre Dame.

Le législateur de Caroline du Sud a promis qu’il « ferait la guerre » pour les principes de Chick-fil-A dans une série de tweets mercredi.

« C’est décevant d’entendre certains étudiants et professeurs de ND vouloir interdire à Chick-fil-A de faire des affaires sur le campus parce qu’ils ne sont pas d’accord avec les valeurs défendues par les fondateurs de Chick-fil-A », a tweeté Graham.

« Quel dangereux précédent à créer. »

Le 12 mai, la salle à manger du campus de Notre Dame a déclaré qu’elle envisageait d’ajouter Chick-fil-A et d’autres options de restauration à son plan directeur de restauration de détail dans une publication Instagram.

Les efforts pour empêcher la chaîne de restauration rapide de venir sur le campus ont pris de l’ampleur après que deux étudiants ont écrit une lettre au rédacteur en chef publiée dans le journal étudiant de Notre Dame, The Observer, intitulée « Keep Chick-fil-A away ».

La lettre, publiée le 1er juillet, accuse Chick-fil-A d’avoir « une longue histoire d’antagonisme » envers la communauté LGBTQ et de faire don de grosses sommes d’argent à des groupes qui s’opposent aux droits des LGBTQ.

La lettre s’en prend également au PDG de Chick-fil-A, Dan Cathy, que les deux étudiants ont accusé d’avoir fait don de son propre argent pour lutter contre les droits des LGBTQ.

« Même si Chick-fil-A a mis un terme au pire de ses dons, être condescendant pour Chick-fil-A signifie remplir les poches de Cathy. Cathy a diffusé sans vergogne ses opinions homophobes, et malheureusement, son leadership régressif définit Chick-fil-A », indique la lettre. mentionné.

Les étudiants, Tilly Keeven-Glascock et Joey Jegier, ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter la chaîne aux restaurants du campus lorsqu’il existe de meilleures options.

« Un restaurant fermé le dimanche n’est pas le mieux pour un campus universitaire animé et affamé », indique la lettre.

Plus de 170 étudiants et professeurs ont signé une lettre adressée à la salle à manger du campus demandant que Chick-fil-A soit retiré de la considération.

« Les étudiants d’autres universités, telles que NYU et Northeastern, ont fait la une des journaux dans leurs tentatives de bloquer Chick-fil-A », indique la lettre ouverte. « Nous n’avons pas de plans pour une perturbation à si grande échelle; nous souhaitons plutôt résoudre ce problème avant qu’il ne se transforme en une controverse plus large. »

USA TODAY a contacté l’Université Notre Dame et Chick-fil-A pour commentaires.

Chick-fil-A a récemment été classé meilleur restaurant de restauration rapide dans un sondage de l’American Customer Satisfaction Index.

En 2019, la société a déclaré qu’elle modifiait son approche des dons de bienfaisance après les critiques des partisans LGBTQ + sur leurs contributions aux groupes chrétiens.

« Bonne nourriture. Excellent service. Excellentes valeurs. Que Dieu bénisse Chick fil-A ! » Graham a tweeté.

