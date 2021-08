Lindsey Graham est testée positive pour COVID; crédite le vaccin pour les cas bénins

GREENVILLE, SC — La sénatrice américaine Lindsey Graham a annoncé lundi qu’il avait été testé positif au COVID-19 après avoir été vacciné contre le virus.

Dans un communiqué publié par son bureau, Graham a déclaré qu’il avait commencé à ressentir des symptômes pseudo-grippaux samedi soir. Il a déclaré qu’il était allé chez le médecin lundi matin et qu’il « venait d’être informé » du résultat positif de son test.

« J’ai l’impression d’avoir une infection des sinus et à l’heure actuelle, j’ai des symptômes bénins », a déclaré Graham. « Je serai en quarantaine pendant dix jours.

« Je suis très heureux d’avoir été vacciné car sans vaccination, je suis certain que je ne me sentirais pas aussi bien que maintenant », a déclaré Graham. « Mes symptômes seraient bien pires. »

Graham, 66 ans, est un républicain de Seneca qui exécute son quatrième mandat au Sénat. Il est le membre le plus important de la commission sénatoriale du budget.

Kevin Bishop, porte-parole du sénateur, a déclaré qu’il ne savait pas si Graham était infecté par la variante delta COVID-19 de plus en plus courante.

Le diagnostic de Graham est intervenu un jour après que le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président Joe Biden, a reconnu que certaines infections révolutionnaires se produisaient parmi les vaccinés.

Apparaissant sur ABC « This Week », Fauci a déclaré qu’aucun vaccin n’est efficace à 100%, mais il a souligné que les personnes vaccinées qui sont infectées sont beaucoup moins susceptibles de tomber gravement malades que les personnes non vaccinées qui sont infectées.

Les États-Unis ont signalé plus de 1,3 million de nouvelles infections au COVID-19 en juillet, soit plus du triple du nombre de juin, selon USA TODAY.

La semaine dernière, les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé aux personnes vaccinées de porter des masques dans les zones où il y a une propagation importante du virus.

« Cela a beaucoup plus à voir avec la transmission », a déclaré Fauci. « Vous voulez qu’ils portent un masque, de sorte que s’ils sont effectivement infectés, ils ne le transmettent pas aux personnes vulnérables, peut-être dans leur propre foyer, des enfants ou des personnes souffrant d’affections sous-jacentes. »

