Lindsey Graham dit que le discours de Mitch McConnell critiquant Trump pourrait hanter les républicains en 2022

WASHINGTON – Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a déclaré dimanche qu’il pensait que le discours du chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, faisant exploser l’ancien président Donald Trump, serait utilisé contre les républicains dans les publicités de campagne en 2022 lorsque le parti se battra pour récupérer le Sénat.

McConnell, R-Ky., A critiqué Trump pour conduite criminelle potentielle quelques instants après avoir voté pour l’acquittement lors du vote 57-43 samedi dans le procès de destitution du Sénat. Le vote n’a pas atteint la majorité des deux tiers requise pour la condamnation.

McConnell, dans un discours d’environ 20 minutes au sol, a déclaré que le « crescendo de théories du complot » de Trump avait provoqué les émeutes du 6 janvier au Capitole dont il était « pratiquement et moralement responsable ».

Graham, un fervent défenseur de Trump, a déclaré dimanche sur Fox News dimanche que les mots de McConnell seraient utilisés contre les républicains dans la publicité électorale l’année prochaine, lorsque le parti espère obtenir suffisamment de sièges pour reprendre le contrôle du Sénat.

« Il a eu une charge sur sa poitrine, évidemment, mais malheureusement, il a mis une charge sur le dos des républicains », a déclaré Graham. « Ce discours que vous verrez dans les campagnes 2022. »

Discours de McConnell:McConnell dit que le « crescendo des théories du complot » de Trump a provoqué l’émeute au Capitole mais vote pour l’acquitter

L’accusation de Graham intervient après que le Sénat soit passé du contrôle républicain au contrôle démocrate après les élections de 2020. Les courses décisives ont eu lieu lors de deux éliminatoires de la Géorgie, ce qui a permis aux Sénateurs démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock de renverser les républicains sortants. Dans une chambre désormais divisée avec 50 membres se réunissant avec chaque parti, le vice-président démocrate Kamala Harris procède à des votes décisifs.

Graham a déclaré que McConnell avait bien travaillé avec Trump sur des questions telles que les réductions d’impôts et la confirmation des juges fédéraux. Mais il a déclaré que d’autres républicains continueraient à soutenir les priorités de Trump.

«Je pense que son discours est une valeur aberrante concernant ce que les républicains ressentent à propos de tout cela», a déclaré Graham.

Pour éloigner les républicains de Trump, McConnell a déclaré samedi que les Américains avaient attaqué leur propre gouvernement, la police ensanglantée, chassé la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et scandé le meurtre du vice-président Mike Pence sur la base des mensonges de Trump.

« Ils ont fait cela parce qu’ils avaient été nourris de mensonges sauvages par l’homme le plus puissant du monde parce qu’il était en colère d’avoir perdu une élection », a déclaré McConnell. «Les actions de l’ancien président Trump ont précédé le droit à un manquement honteux au devoir.»

Graham a déclaré qu’il comprenait que McConnell voulait s’exprimer, mais craignait que le discours ne hante les républicains lorsque la campagne 2022 commencera.

« J’imagine que si vous êtes un républicain qui se présente en Arizona, en Géorgie ou dans le New Hampshire, où nous avons une chance de reprendre le Sénat, ils pourraient jouer le discours du sénateur McConnell et vous poser des questions à ce sujet en tant que candidat », a déclaré Graham. . «Et j’imagine que si vous êtes un républicain sortant, il y aura des gens qui vous demanderont si vous soutiendrez le sénateur McConnell à l’avenir.

Graham a déclaré que le « plus grand gagnant » du procès de destitution pourrait être Lara Trump, la belle-fille de l’ancien président et candidate potentielle au Sénat en Caroline du Nord. Le sénateur Richard Burr, l’un des sept républicains qui ont voté pour condamner Trump, prend sa retraite et elle pourrait briguer son siège.

Burr a voté pour acquitter Trump lors de son premier procès et pour le condamner lors du second.

«Le président a promu des théories du complot non fondées pour jeter le doute sur l’intégrité d’une élection libre et juste parce qu’il n’aimait pas les résultats», a déclaré Burr. «Alors que le Congrès se réunissait pour certifier les résultats des élections, le président a ordonné à ses partisans de se rendre au Capitole pour perturber les procédures légales requises par la Constitution.»

Graham avait déclaré le 7 janvier que Trump devait comprendre ses actions avant et pendant l’émeute du 6 janvier «étaient le problème, pas la solution». Mais Graham a déclaré dimanche à Fox News que Trump «encourageait les partisans de tout le pays à se battre comme un enfer pour reprendre les élections qu’il estimait avoir été volées», en utilisant un langage commun aux discours politiques.

« Mon cher ami Richard Burr, que j’aime et que je suis ami depuis longtemps, vient de faire de Lara Trump un candidat presque certain pour le siège du Sénat en Caroline du Nord pour le remplacer si elle se présente », a déclaré Graham. serait certainement derrière elle parce que je pense qu’elle représente l’avenir du Parti républicain. «