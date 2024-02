Lindsey Graham crie au tweet du Premier ministre polonais au Sénat

Chaque fois que Lindsey Graham prend la parole, je pense que le chantage à son encontre est de plus en plus odieux.

Ce n’est pas gênant en tant que républicain blanc.

Mais, comme « Silence Of The Lambs », horrible.

La vérité éclatera. https://t.co/do0xWDsEYU

-Marmel (@Marmel) 11 février 2024