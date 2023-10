Lindsey Graham appelle les États-Unis à faire exploser les raffineries de pétrole iraniennes si des otages sont blessés

Le sénateur républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud a déclaré que les raffineries de pétrole iraniennes devraient être attaquées si les otages pris par le Hamas étaient blessés.

Les terroristes du Hamas ont attaqué Israël samedi, tuant au moins 900 personnes et prenant plus de 100 otages. selon à CBS News, avec au moins neuf Américains parmi les personnes tuées dans les attaques. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis que la réponse d’Israël à l’attaque « résonnerait pendant des générations ». (EN RELATION : « Désespéré de… retrouver les bonnes grâces de l’Iran » : Tom Cotton critique Biden pour un paiement de 6 milliards de dollars à l’Iran)

MONTRE:



« Pour chaque otage israélien ou américain exécuté par le Hamas, nous devrions détruire une raffinerie de pétrole iranienne », a déclaré Graham après avoir été informé par Sandra Smith, co-animatrice d’America Reports, des menaces du Hamas d’exécuter des otages en représailles aux frappes aériennes. « La seule façon d’empêcher cette guerre de s’intensifier est de demander des comptes à l’Iran. Combien de morts et de destructions devons-nous encore subir du régime iranien ? Je suis convaincu que cela a été planifié et financé par les Iraniens.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des terroristes du Hamas capturant des Israéliens et emportant également les corps de certaines des personnes tuées après avoir lancé l’attaque.

« Le Hamas est une bande d’animaux qui méritent d’être traités comme des animaux », a poursuivi Graham. « Donc, si j’étais Israël, j’irais sous terre, il n’y a pas de trêve ici. C’est la meilleure opportunité dont dispose Israël pour détruire le Hamas. Apportez-le aux Iraniens. Si vous faites du mal à un Américain en Syrie en utilisant votre milice iranienne contre nous en Syrie, si vous intensifiez la guerre en exhortant le Hezbollah à attaquer Israël dans le nord. Si le Hamas tue un otage américain ou israélien, nous ferons exploser vos raffineries de pétrole et vous mettrons en faillite. Emmenez-le dans le jardin de l’ayatollah.

L’ayatollah Ali Khamenei a déclaré sur Twitter qu’Israël serait « définitivement éradiqué » quelques jours avant l’attaque meurtrière.

Graham a fustigé l’administration Biden pour ne pas avoir démontré son soutien à Israël. La Maison Blanche a annoncé la fermeture avant midi lundi alors que le président Joe Biden a été critiqué pour avoir organisé un barbecue samedi après-midi alors que l’attaque se poursuivait.

« Habillez la Maison Blanche ce soir du drapeau israélien », a déclaré Graham à John Roberts, co-animateur de « America Reports ». « Vous l’avez fait pour le mois de la fierté, je veux voir le drapeau israélien sur la Maison Blanche. La porte de Brandebourg arbore le drapeau israélien. Le music-hall – opéra de Sydney porte le drapeau. Le numéro 10 Downing porte le drapeau israélien.

