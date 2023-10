Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a déclaré que la Turquie est en train de devenir « l’escouade » de l’OTAN après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré Israël criminel de guerre dans sa lutte contre les terroristes du Hamas.

Le sénateur républicain a fait ce commentaire samedi dans un article sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

“Il semble que la Turquie, et en particulier ses hauts dirigeants, se prépare à devenir ‘l’escouade’ de l’OTAN”, a écrit Graham. “Très décevant et déstabilisant.”

“The Squad” fait référence au nom informel d’un groupe de membres progressistes démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis, parmi lesquels les représentants Rashida Tlaib du Michigan, Ilhan Omar du Minnesota, Alexandria Ocasio-Cortez et Jamal Bowman de New York, Cori Bush du Missouri et Ayanna Pressley. du Massachusetts.

Certains de ces membres de « l’escouade » ont ouvertement critiqué le gouvernement israélien depuis que le Hamas a lancé son attaque surprise contre l’État juif le 7 octobre.

“Tant que notre pays fournira des milliards de dollars de financement inconditionnel pour soutenir le gouvernement de l’apartheid, ce cycle de violence déchirant continuera”, a déclaré Tlaib, qui a un historique bien documenté de commentaires anti-israéliens, dans un communiqué au lendemain de la décision du Hamas. l’attaque commença.

Tlaib continue également de douter des conclusions des gouvernements israélien et américain selon lesquelles une frappe aérienne sur un hôpital de Gaza était le résultat d’une roquette ratée lancée depuis Gaza par le Jihad islamique, allié du Hamas, qui visait Israël.

La députée a en outre tenté de discréditer les conclusions, qui ont également déterminé que l’explosion s’est produite principalement dans le parking de l’hôpital et que le nombre de morts est estimé bien inférieur aux plusieurs centaines de morts présumées par le Hamas, car elle affirme que les gouvernements israélien et américain ont un historique bien documenté d’induire le public en erreur sur les crimes de guerre.

Le message de Graham était lié à un reportage de Fox News Digital sur les récents commentaires d’Erdogan condamnant Israël comme un criminel de guerre pour ses représailles contre le Hamas.

“Israël commet ouvertement des crimes de guerre depuis 22 jours, mais les dirigeants occidentaux ne peuvent même pas appeler Israël à un cessez-le-feu, et encore moins y réagir”, a déclaré Erdogan devant une foule à Istanbul.

“Nous dirons au monde entier qu’Israël est un criminel de guerre. Nous nous préparons à cela. Nous déclarerons Israël criminel de guerre”, a ajouté le président turc.

Suite aux commentaires d’Erdogan, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré qu’Israël rappelait ses diplomates de Turquie afin de pouvoir procéder à une réévaluation des relations israélo-turques.

La Turquie a dénoncé la violence en Israël et condamné les morts causées par le Hamas peu après le début de l’attaque du groupe terroriste au début du mois. Mais après la réponse d’Israël, Erdogan a changé son soutien et a commencé à qualifier les terroristes du Hamas de « combattants de la liberté ».

Plus de 8 700 personnes ont été tuées à Gaza et en Israël depuis que le Hamas a lancé le 7 octobre sa plus grande attaque contre Israël depuis des décennies, entraînant des représailles de la part des forces israéliennes. Des milliers d’autres ont été blessés et bien d’autres ont été pris en otage par le Hamas et violés, torturés et assassinés.