Un Lindsey Graham sans masque aurait crié à un officier de police du Capitole lors du siège du Congrès mercredi dernier, affirmant que les forces de l’ordre n’avaient pas fait assez pour protéger les politiciens de la foule MAGA du président Trump.

Le sénateur démocrate Sherrod Brown a affirmé avoir été témoin de l’explosion dramatique de Graham alors que 75 sénateurs se rassemblaient dans une pièce avec leurs employés au milieu de l’attaque.

Brown a dit Ari Melber de MSNBC lundi: «Lindsey Graham a commencé à crier après l’un des officiers, je pense que c’était l’un des capitaines, en disant: » Comment se fait-il que vous ne nous ayez pas protégés? C’est votre travail. «

« C’est le même Lindsey Graham qui, au cours des quatre dernières années … a défendu et plaidé pour et encouragé et aidé et encouragé ce président et tous ses partisans », a déclaré Brown.

Le sénateur de l’Ohio a affirmé que Graham « avait enlevé son masque », le sable « crémait son officier à cinq pieds de distance ».

Graham, l’un des politiciens les plus éminents du Parti républicain, n’a pas répondu à l’allégation.

Graham (au centre) est évacué mercredi dernier dans le Capitole américain après que les partisans du MAGA de Trump se sont frayés un chemin à l’intérieur.

Des responsables ont été contraints de s’abriter sur le sol de la galerie de la Chambre alors que des manifestants faisaient irruption dans la chambre de la Chambre

Cela survient alors que Graham continue de faire volte-face en ce qui concerne sa loyauté envers le président Trump.

La semaine dernière, avant l’attaque du Capitole, le sénateur de la Caroline du Sud s’était engagé à contester la certification du Collège électoral mercredi sous l’affirmation que plusieurs milliers de votes étaient frauduleux.

Mais après le siège de mercredi après-midi, Graham a changé de camp, votant pour certifier l’élection et disant qu’il en avait fini avec Trump.

« En matière de responsabilité, le président doit comprendre que ses actions étaient le problème et non la solution », a déclaré Graham lors d’une conférence de presse jeudi.

«Trump et moi, nous avons fait un sacré voyage. Je déteste finir de cette façon. Joe Biden et Kamala Harris sont légalement élus et deviendront président et vice-président des États-Unis le 20 janvier.

« Cela me brise le cœur que mon ami, un président important, permette qu’hier se produise, et ce sera une partie importante de sa présidence », a poursuivi Graham.

«C’était une blessure auto-infligée.

La déloyauté perçue de Graham a déclenché la rage parmi les partisans les plus ardents du président, et Graham a ensuite été assailli par des partisans de MAGA alors qu’il s’envolait de Washington DC vendredi.

La vidéo de l’incident montre que Graham est qualifié de « traître » par les fans de Trump alors qu’il se fraye un chemin dans un couloir.

« Lindsey Graham, vous êtes un traître au pays », a pu entendre un homme crier dans un clip publié sur les réseaux sociaux. «Vous savez qu’il a été truqué, vous savez qu’il a été truqué!

«Vous êtes un être humain de déchets», a crié un autre. «Ça va être comme ça pour toujours où que tu ailles pour le reste de ta vie.

«Vous feriez mieux de profiter de Gitmo», a crié un troisième manifestant, faisant référence au camp de détention de Guantanamo Bay. «F * cking un ** trou. Morceau de merde. ‘

Graham et Trump n’étaient pas toujours des alliés, Graham remettant en question la capacité de Trump à diriger

Graham était initialement sceptique quant à la candidature de Trump à la présidence en 2016.

Le sénateur a appelé Trump dans une interview à Fox News lors de la campagne présidentielle de février 2016.

«Je pense que c’est un dingue. Je pense qu’il est fou. Je pense qu’il est inapte au poste », a déclaré Graham à l’époque. «Je suis républicain, et il ne l’est pas. Ce n’est pas un républicain conservateur, c’est un opportuniste. Il n’est pas apte à être président des États-Unis.

Cependant, une fois que Trump a prêté serment dans le bureau ovale, Graham a rapidement travaillé pour devenir l’un des principaux alliés du président.

Selon FiveThirtyEight, Graham a voté sur une législation conforme à Trump 87,4% du temps au cours des quatre dernières années et ne s’est pas directement opposé à lui depuis octobre 2019.

Mais ils sont depuis devenus des alliés fidèles, Graham soutenant une grande partie du programme de Trump

Les deux ont même joué au golf ensemble au fil des ans, atteignant les liens ensemble aussi récemment que le jour de Noël.

Graham a également soutenu les affirmations de Trump sur la fraude électorale à la suite de la défaite de ce dernier face à Joe Biden en novembre.

«La démocratie dépend d’élections justes. L’équipe du président Trump aura la possibilité de présenter un dossier concernant les irrégularités de vote », avait déclaré Graham à l’époque. «Je vais me tenir aux côtés du président Trump.

Le retour en arrière de Graham a eu lieu jeudi.

Cependant, on ne sait toujours pas trop où en est le sénateur.

Vendredi, il a exhorté le président élu Joe Biden à ordonner à Nancy Pelosi de ne pas destituer Donald Trump pour la deuxième fois.

« Je voulais tellement que le président Trump gagne », a déclaré Graham sur Fox News.

« Maintenant, ce soir, j’appelle le président élu Biden à prendre le téléphone et à appeler Nancy Pelosi et l’équipe pour mettre fin à la deuxième mise en accusation.

Le président Trump a fait une déclaration hier soir qui a été utile. Cela a frappé la marque. Il veut passer à un transfert de pouvoir pacifique. Il veut que ça se termine.

Graham a déclaré qu’il avait passé la journée avec Trump de plus en plus isolé.

«J’ai été avec lui presque toute la journée; il va se concentrer sur son programme et ses succès pour le peuple américain, dans les prochains jours », a déclaré Graham, tentant de tendre une branche d’olivier au nom de Trump.

Joe Biden a déclaré que c’était au Congrès de décider de la destitution.

«Non, président élu Biden, c’est à vous de décider.

«Décrochez le téléphone et appelez Nancy Pelosi, Chuck Schumer et l’équipe et dites-leur: arrêtez-vous; cela détruira encore plus le pays ».