Lindsay Mahaffey, candidate pour le district 8 du conseil scolaire du comté de Wake, répond à nos questions

Nom: Lindsay Mahaffey

District/siège : Conseil scolaire du comté de Wake, district 8

Parti politique : Démocrate

Âge au 5 novembre 2024 : 42

Site de la campagne : electlindsay.com

Profession actuelle : Maman et membre du conseil scolaire

Expérience professionnelle : Enseignant depuis huit ans, membre du conseil d’administration, co-président de l’équipe d’accréditation des écoles

Éducation: Baccalauréat ès arts en études internationales et français, Master ès arts en enseignement des sciences sociales

Veuillez énumérer toute implication gouvernementale ou civique notable :. Conseil scolaire du comté de Wake, membre de la PTA dans diverses écoles

Quelle serait votre priorité si vous êtes élu ?

Excellence académique et réussite des étudiants. Ceci est exposé dans le plan stratégique actuel du WCPSS. Le WCPSS a enregistré son taux d’obtention de diplôme le plus élevé jamais enregistré, soit 91,3 % l’année dernière, et nous avons encore du travail à faire pour aider tous les étudiants à franchir le cap. Le rétablissement du salaire des maîtres, l’augmentation des salaires du personnel et la promotion du bien-être des étudiants contribuent tous à garantir que les étudiants du WCPSS ont accès aux meilleurs éducateurs et sont prêts à apprendre en classe. J’espère voir notre nombre augmenter si nous sommes réélus à ce conseil d’administration.

Quelles stratégies spécifiques promouveriez-vous pour améliorer la réussite scolaire des étudiants du comté de Wake ?

Les efforts de recrutement et de rétention des enseignants doivent se poursuivre. Les étudiants ont besoin d’un enseignant hautement qualifié pour diriger leur classe. Je continuerais à veiller à ce que Wake bénéficie de l’un des suppléments d’enseignants les plus élevés de l’État. Continuer d’augmenter le nombre de conseillers et de travailleurs sociaux pour promouvoir la santé mentale et le bien-être des étudiants. Augmenter le nombre d’écoles ayant accès à des repas gratuits afin que les élèves puissent apprendre sans être distraits par la faim. Plus de financement pour les mises à jour CVC.

Comment le comté de Wake devrait-il réagir aux nouvelles règles du titre IX de l’administration Biden concernant les étudiants transgenres ?

Comme les années précédentes, lorsque des modifications au titre IX ont été apportées, le conseil d’administration a adopté les modifications pertinentes dans la politique. Ne pas adopter les changements avant la date limite exposerait le district au risque de perdre le financement fédéral. Si les règles du Titre IX changeaient, je suis sûr que la politique serait modifiée conformément aux nouvelles règles.

Pensez-vous que le législateur devrait financer environ 500 millions de dollars pour des bons d’études dans les écoles privées par le biais du programme Opportunity Scholarship ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Non. La législature a l’obligation constitutionnelle de financer le budget de fonctionnement de notre système scolaire public. On estime que l’État doit plus de 170 millions de dollars au WCPSS pour l’aider à remplir cette obligation. Cela pourrait servir à financer la rémunération des enseignants, le développement professionnel et le matériel pédagogique comme les manuels scolaires. Je crois également fermement que les fonds publics devraient être rendus publiquement responsables ; À l’heure actuelle, il n’existe aucun contrôle sur les écoles privées qui acceptent des bons d’achat du pouvoir législatif.

Que pensez-vous de l’installation de détecteurs d’armes dans chaque école comme mesure de sécurité ?

La sécurité de notre école devrait être à plusieurs niveaux. Nous devons assurer un stockage sûr des armes à feu pour assurer la sécurité de nos élèves. Nous devons assurer la sécurité physique dans nos écoles sans en faire des forteresses. Ils doivent être accueillants envers les étudiants, leurs familles, les visiteurs et les bénévoles. Nous entretenons des relations solides avec les forces de l’ordre au sein et à l’extérieur du programme SRO. Les détecteurs d’armes ne constituent qu’un seul niveau, mais cela ne peut pas être la seule mesure de sécurité sur laquelle nous comptons.

