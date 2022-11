Lindsay Lohan sur les réseaux sociaux et comment cela peut être utile aux jeunes stars : “Je suis un peu jaloux”

Lindsay Lohan a récemment parlé des avantages des médias sociaux pour les jeunes stars qui arrivent aujourd’hui et pourquoi elle aurait aimé qu’ils existent lorsqu’elle a débuté dans l’industrie.

Dans une interview avec Cosmopolitan, Lohan a parlé de sa vie aux yeux du public tout en grandissant en tant qu’enfant star et comment elle pense que les médias sociaux l’auraient aidée à l’époque. Elle est devenue célèbre à un jeune âge, jouant le rôle des jumelles Annie et Hallie dans le remake de 1998 du film de 1961 “The Parent Trap”.

En vieillissant, des photos de paparazzis d’elle entrant dans des boîtes de nuit et une flopée de mauvaise presse contre elle qui l’ont présentée comme la mauvaise fille d’Hollywood, ont bouleversé sa réputation, l’amenant à s’éloigner d’Hollywood et à déménager à Dubaï, où les paparazzis sont illégaux. . Selon Lohan, c’est quelque chose qui aurait pu être évité si elle avait bénéficié des médias sociaux de son côté, comme le font les célébrités aujourd’hui.

“J’ai l’impression que… quand j’ai commencé dans l’entreprise, aucun de nous n’avait son mot à dire sur la façon de contrôler notre propre récit. Il y avait des photos de paparazzi, puis les gens ont couru avec”, a déclaré Lohan. la sortie. Donc, je pense que c’est vraiment bien qu’à notre époque, les gens puissent dire qui ils sont et qui ils veulent être. Et j’admire et j’apprécie cela. Je suis un peu jaloux parce que je n’avais pas ça.”

Bien qu’elle pense que cela l’aurait aidée à l’époque, elle admet faire très attention à ce qu’elle publie maintenant, même en publiant des messages potentiels par quelques personnes avant de le publier.

“Je pense que ça va très vite, et j’essaie juste de suivre du mieux que je peux. Et je vérifie tout avant de le poster”, a-t-elle expliqué. “Je vais l’envoyer aux gens – parce que vous devez le faire.”

Lohan reconnaît également les inconvénients des médias sociaux, conseillant à ses fans “de prendre tout ce que les gens disent avec un grain de sel et d’être juste vous” parce que [some people] sont prompts à juger et “ne s’arrêtent pas.”

L’actrice de “Mean Girls” a déménagé à Dubaï en 2014 après plusieurs tentatives infructueuses pour ressusciter sa réputation en raison de son passé troublé.

Bien qu’elle soit apparue dans quelques projets depuis son grand déménagement, elle n’a pas fait un retour complet à Hollywood, ce que les fans sont ravis de voir d’elle, à commencer par son rôle principal dans la comédie romantique Netflix “Falling for Christmas”.

“C’était vraiment réconfortant pour moi quand j’ai eu le scénario, de voir un film qui était une comédie romantique parce que c’est toujours amusant de travailler sur quelque chose de léger et axé sur la famille qui rend les gens heureux et offre un peu d’évasion”, Lohan a dit. “J’étais ravi de revenir pour faire quelque chose avec Netflix, qui est une grande famille en quelque sorte. C’était la bonne personne pour moi, surtout pour pouvoir le produire.”

En tant que productrice exécutive, Lohan a plus de contrôle sur le projet dans son ensemble, pas seulement sur les choix qu’elle fait pour son personnage comme par le passé. Dans ce projet, elle a participé au casting, au montage du film et a même pu contribuer au scénario.

Le film fait partie d’un accord de trois films que Lohan a conclu avec Netflix. Il met en vedette Lohan dans le rôle de Sierra, une héritière nouvellement fiancée qui subit un accident de ski quelques jours avant Noël et reçoit un diagnostic d’amnésie en conséquence. Après l’accident, elle finit par être prise en charge par “un beau propriétaire de lodge et sa fille”.

Lohan est ravie de faire enfin son retour, disant qu’elle “aime cette partie du processus” une fois la partie tournage terminée et que “c’est amusant d’être de retour à New York et de faire des tournages”. Dans l’ensemble, elle “se sent vraiment bien et juste vraiment excitée et heureuse”.

Même si cela faisait un moment qu’elle n’avait pas joué dans un long métrage majeur, elle dit que son processus n’avait pas beaucoup changé et qu’il lui semblait naturel et qu’il était facile de se remettre dans le rythme des choses.

“C’est en constante évolution. Cela me vient très naturellement de jouer un rôle, surtout dans une comédie romantique, donc ça n’a pas toujours l’air de travailler. Mais quand on regarde vraiment le personnage et combien plus on peut donner aux gens à l’écran à travers les yeux du personnage, il y a tellement de choses avec lesquelles jouer et changer”, a-t-elle expliqué. “Avec ce film, je voulais spécifiquement faire plus de comédie physique parce que ça me manquait. Et je me disais : ‘Nous sommes là, pourquoi pas ? Je suis prêt à le faire.’ Je pense que plus vous êtes gros dans ces situations, mieux c’est. Vous ne pouvez pas en avoir peur. Et puis pour le suivant, je voulais jouer un autre type de personnage, plus ringard.

Son prochain film avec Netflix devrait sortir en 2023 et s’appelle “Irish Wish”. C’est une autre comédie romantique qui, selon IMDb, met en vedette Lohan dans le rôle d’Emily, une fille dont la meilleure amie se fiance avec l’amour de sa vie et on lui demande d’être une demoiselle d’honneur au mariage.

Lohan espère que les gens lui réserveront un accueil chaleureux à Hollywood, notant que jusqu’à présent, elle “sent que tout est très positif, et (elle) aime ça. (Elle) veut (s) garder cet élan. “

“Falling for Christmas” devrait être diffusé sur Netflix le 10 novembre.