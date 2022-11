Lindsay Lohan s’exprime après la mort d’Aaron Carter : “Puisse-t-il reposer en paix”

Lindsay Lohan s’exprime sur la mort d’Aaron Carter après son décès samedi. Il avait 34 ans.

Lohan, 36 ans, a partagé qu’elle avait toujours “beaucoup d’amour” pour Carter et sa famille après que les stars se soient brièvement fréquentées au début des années 2000.

“Mon cœur va à sa famille et puisse-t-il reposer en paix”, a déclaré Lohan à propos de la star décédée à Entertainment Tonight. “Et que Dieu le bénisse… et ouais, juste [a] beaucoup d’amour là-bas.”

L’hommage de Lindsay intervient après que plusieurs célébrités ont parlé de la mort de Carter. Fox News Digital a confirmé qu’il avait été retrouvé mort samedi à son domicile de Lancaster, en Californie.

Hillary Duff – qui est également sortie avec Carter au début des années 2000 – est allée sur Instagram ce week-end pour se souvenir de la défunte star.

“Je suis profondément désolé que la vie ait été si difficile pour vous et que vous ayez dû lutter devant le monde entier”, a écrit Duff. “Tu avais un charme qui était absolument effervescent… mon ado, mon moi d’adolescent t’aimait profondément. J’envoie de l’amour à ta famille en ce moment. Reposez-vous tranquillement.”

Duff et Carter ont eu une relation intermittente, Carter faisant une apparition dans l’émission à succès de Duff, “Lizzie McGuire”. Leur relation a finalement pris fin à peu près au même moment où Carter est brièvement sorti avec Lohan.

Carter, qui est le frère cadet de Nick Carter des Backstreet Boys, était connu pour ses tubes « I Want Candy » et « That’s How I Beat Shaq ».

Nick s’est souvenu de son frère dans une publication émouvante sur Instagram. L’homme de 42 ans a écrit : “Mon cœur a été brisé aujourd’hui. Même si mon frère et moi avons eu une relation compliquée, mon amour pour lui ne s’est jamais estompé.”

Nick a poursuivi : “J’ai toujours gardé l’espoir qu’il voudrait un jour suivre une voie saine et finalement trouver l’aide dont il avait désespérément besoin. Parfois, nous voulons blâmer quelqu’un ou quelque chose pour une perte. Mais la vérité est que la toxicomanie et la maladie mentale sont les vrais méchants ici.”

La fiancée d’Aaron, Melanie Martin, a publié samedi une déclaration dans laquelle elle a déclaré: “Nous sommes toujours en train d’accepter cette malheureuse réalité.”

Elle a poursuivi : “Vos pensées et vos prières sont grandement appréciées.”

Martin a demandé de l’intimité alors que la famille était en deuil. Carter et Martin ont accueilli leur fils Prince le 22 novembre 2021.

Carter est devenu célèbre à l’âge de neuf ans après avoir sorti son premier album éponyme en 1997. Son album de suivi, “Aaron’s Party (Come Get It)” en 2000, s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires aux États-Unis et a produit plusieurs singles à succès, dont le chanson titre, ” I Want Candy ” et ” That’s How I Beat Shaq “.

Ashley Hume de Fox News Digital a contribué à ce rapport.