Lindsay Lohan se fait belle pour une rare apparition à la finale masculine de l’US Open avec son mari

Lindsay Lohan a participé à une rare sortie dimanche à l’occasion du championnat masculin de l’US Open à New York.

L’actrice de 38 ans a assisté au tournoi de tennis à Flushing Meadows avec son mari Bader Shammas.

Selon Courrier quotidienle Les filles méchantes L’ancienne élève a enfilé une robe crème sans manches cintrée à la taille alors qu’elle rejoignait des célébrités telles que Taylor Swift, Kendall Jenner et Matthew McConaughey pour le match entre les finalistes Jannik Sinner et Taylor Fritz.





De plus, Lindsay avait ses longs cheveux roux séparés au milieu et descendus en boucles douces sous ses épaules tandis qu’elle optait pour un maquillage minimaliste et accessoirisé avec des boucles d’oreilles et des lunettes de soleil.

De plus, Bader portait un t-shirt blanc, un blazer bleu et un pantalon gris qu’il accessoirisait avec des lunettes de soleil.

Il convient de mentionner que Lindsay, qui a un fils d’un an avec Bader, a récemment terminé le tournage de la suite. Vendredi plus effrayant avec sa co-star Jamie Lee Curtis.

En outre, Vendredi plus effrayant voit Jamie Lee et Lindsay reprendre leurs personnages Tess et Anna, respectivement, plus de deux décennies après avoir échangé leurs corps dans le film bien-aimé de 2003 Vendredi bizarrequi était un remake du film de 1976 avec Jodie Foster.