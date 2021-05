Lindsay Lohan reviendra avec la comédie romantique de Noël de Netflix | Actualités des films

Washington: L’acteur américain et personnalité de la télévision Lindsay Lohan, qui a en grande partie renoncé à jouer ces dernières années, jouera bientôt dans une comédie romantique de vacances Netflix à venir.

Selon Variety, Lohan incarnera une « héritière d’hôtel nouvellement fiancée et gâtée », amnésique après un accident de ski et se retrouvant sous la garde d’un beau propriétaire de cols bleus et de sa fille précoce dans les jours précédant Noël. .

Le reste de la distribution n’a pas encore été annoncé. Le streamer a fait une entreprise solide avec les plats de Noël et ses films originaux tels que « Jingle Jangle », « A Christmas Prince », « The Christmas Chronicles » et « The Princess Switch », qui a été inspiré par « The » de Lohan. Parent Trap ‘, sont devenus des classiques de vacances instantanés et reproductibles.

Lohan était devenu célèbre en tant qu’acteur de 11 ans, jouant dans un redémarrage de 1998 de «The Parent Trap». Elle a suivi cela avec un remake de « Freaky Friday » et « Mean Girls », les deux rôles ont cimenté son statut de star de la liste A.

À partir du début des années 2010, après avoir été traquée pendant des années par les paparazzi et les tabloïds en raison de problèmes personnels, ceux qui l’ont rendue non assurable pendant un certain temps en raison de ses absences chroniques, Lohan s’est retirée de la comédie.

Elle a finalement déménagé à l’étranger, vivant à la fois en Europe et à Dubaï. Depuis lors, elle a lancé des projets sporadiquement, comme être la seule bonne chose dans le film de Paul Schrader de 2013, « The Canyons », apparaissant dans une production West End de « Speed-the -Plow ‘en 2014, récurrent dans la comédie télévisée britannique « Sick Note’ ‘en 2018, en vedette dans l’émission de téléréalité MTV `Lindsay Lohan`s Beach Club` en 2019, et plus tard cette année-là, elle est apparue en tant que juge sur la version australienne de «Le chanteur masqué».

Lors de la spéciale du Nouvel An de CNN en 2019, avant que la pandémie de COVID-19 n’appuie sur la pause dans le monde, Lohan avait dit aux hôtes Anderson Cooper et Andy Cohen qu’elle voulait « revenir en Amérique et recommencer le tournage » et » reprendre la vie pour laquelle j’ai travaillé si dur et la partager avec ma famille et vous les gars. «

La production de la comédie romantique Netflix de Lohan débutera en novembre; par conséquent, ce ne sera pas pour les vacances de 2021, le public recevra ce cadeau de Noël à une heure qui sera annoncée plus tard.Comme pour Variety, Janeen Damian dirigera le long métrage, qui a été écrit par Damian, Michael Damian, Jeff Bonnett et Ron Oliver.

Ses producteurs sont Brad Krevoy de MPCA et Michael Damian de Riviera Films. MPCA a été derrière les films de Noël Netflix comme la franchise « A Christmas Prince », « Operation Christmas Drop » et le prochain « A Castle for Christmas »