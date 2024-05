Lindsay Lohan porte un maillot de bain coloré pendant de somptueuses vacances à Mykonos

L’actrice a donné un aperçu de son hébergement pour le voyage, qui comprenait une piscine à débordement entourée de cabanes avec vue sur la mer.

Lindsay Lohan/Instagram

Lindsay Lohan adopte une perspective vivante en Grèce !

Le Souhait irlandais L’actrice de 37 ans a partagé un aperçu de ses vacances à Mykonos sur Instagram, y compris plusieurs tenues qu’elle portait pendant son temps libre.

Lohan l’a virée message de carrousel avec un selfie relaxant sous un parapluie pour échapper à la chaleur. Elle a enfilé un gilet beige et de grandes lunettes de soleil marron pour le cliché. Dans une photo de suivi, elle a partagé l’un de ses looks de maillot de bain coloré, composé d’un haut à manches mi-longues à fleurs multicolores avec un bas de bain à motifs assortis.

Dans une autre diapositive, on pouvait la voir en train de profiter du soleil sur l’herbe dans un haut de bikini bleu avec un bouton blanc. Elle a associé le look à des lunettes de soleil blanches assorties alors qu’elle souriait sur différentes photos.

Lindsay Lohan/Instagram Lindsay Lohan dans un bikini coloré à imprimé fleuri.

Elle a également partagé un aperçu des coulisses de son hébergement pour le voyage, qui comprenait une piscine à débordement entourée de cabanes offrant une vue parfaite sur la mer et une piscine privée avec vue sur les palmiers. Elle a également pris une photo de l’île depuis le hublot de son avion.

L’actrice semblait apprécier non seulement ce que les sites touristiques avaient à offrir, mais aussi la nourriture. Elle a pris une photo d’un chef en train d’éplucher un poisson lors d’un repas au restaurant et d’elle-même se relaxant sur la plage avec un biscuit aux noix de macadamia et un latte glacé.

«Récemment… ☀️🏖️🌊👙🧑‍🧑‍🧒✈️🇬🇷 ✨», a-t-elle légendé le message.

Lindsay Lohan/Instagram Lindsay Lohan montre un autre maillot de bain bleu avec des lunettes de soleil blanches.

Le message récent intervient après que Lohan ait célébré sa première Fête des mères avec son fils Luaïqu’elle a accueilli plus tôt cette année avec son mari Bader Shammas. Elle a partagé une photo avec son Instagramd’elle-même assise dans son fils La crèche de Luai chez elle à Dubaï. Tenant deux biberons à la main, la fière maman sourit tandis que ses mèches rouges emblématiques étaient ramenées sur une épaule.

« Après quelques mois de travail chargés, c’est génial d’être de retour à la maison à temps pour ma première fête des mères ! » Lohan a écrit dans sa légende, notant qu’elle « aime les petites choses avec mon bébé, des promenades et des bains à nos repas ensemble ».

Lindsay Lohan/Instagram Lindsay Lohan montre un instantané de sa vue apaisante, aux côtés d'un café au lait et d'un biscuit.

« Nouveaux parents, ce n’est peut-être pas toujours facile, mais sachez simplement que vous l’avez! » Lohan a ajouté.

Dans une interview accordée en mars à Agitationa dit la star elle ne ressent aucune pression pour « revenir en arrière » à une taille plus petite après avoir eu son fils, et il lui faut du temps pour que son corps guérisse.

« Tout le monde devient si maigre maintenant. J’ai l’impression que la boucle est toujours bouclée, alors c’est ce moment-là, et cela aussi va passer. Mais il semble qu’il y ait de la pression », a-t-elle déclaré au média.

« J’étais tellement attaché à [Luai] que ma dernière pensée était d’aller sur un tapis roulant », a ajouté Lohan. « J’ai l’impression que nous nous sommes mis tellement de pression pour devoir bien paraître si tôt, mais tu es si belle [postpartum]. Donnez-vous du temps. »

Lire l’article original sur Personnes.