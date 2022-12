Lindsay Lohan partage de rares photos du 29e anniversaire de sœur Aliana – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Zabulon Laurent/ABACA/Shutterstock

Lindsay Lohan36 ans, a donné un grand cri d’anniversaire à sa sœur Aliana Lohan, qui a eu 29 ans le jeudi 22 décembre. L’hommage de Lindsay sur Instagram comprenait un doux selfie du duo de frères et sœurs, où Lindsay a secoué ses longs cheveux roux, tandis qu’Ali arborait des cheveux bruns plus courts. Lindsay a également partagé une photo de retour en noir et blanc d’Ali posant à côté d’un sapin de Noël. Dans sa légende, la Méchantes filles la star a jailli sur sa petite sœur “incroyable” le jour de son anniversaire.

“Joyeux anniversaire à ma belle soeur Aliana ! Une autre bénédiction d’une meilleure amie et d’une femme incroyable ! Lindsay a écrit. “Je suis si fier de toi pour avoir suivi tes rêves et fait ta musique ! 🤗 Tu as l’un des plus grands cœurs de tous ceux que je connais et tu es un être humain si gentil ❤️ Je t’aime tellement sista ! Joyeux anniversaire et que Dieu vous bénisse ! 🎂🥳🎉🥰❤️🙏🎊🎁💞😘 », a-t-elle ajouté.

Ali a remercié Lindsay pour le doux hommage dans la section des commentaires. “Je t’aime tellement, bel ange @lindsaylohan”, a écrit Ali. Leur mère Dina Lohan, 60 ans, a également participé aux souhaits d’anniversaire d’Ali et a dit à sa plus jeune fille qu’elle était “plus que fière” d’elle. Dina a également dit qu’elle était « bénie » d’être la mère d’Ali.

Lindsay et Ali sont proches depuis qu’ils sont enfants, Ali rejoignant sa célèbre sœur sur le tapis rouge des événements hollywoodiens au fil des ans. Ali a fini par se lancer dans la musique et Lindsay s’est désintéressée de sa propre carrière musicale pour ne pas éclipser sa petite sœur.

“J’ai ralenti le chant parce que la plus grande passion de ma sœur dans la vie est le chant, et je voulais vraiment qu’elle ait ce chemin et je ne voulais pas du tout m’en distraire”, a déclaré Lindsay dans une interview de novembre 2022 avec Qui Quoi Porter.

Les filles Lohan ont en fait collaboré au nouveau film de vacances de Lindsay Tomber pour Noël. Ali a enregistré une partie de la musique du film, y compris sa propre interprétation de “Jingle Bells”. Ali fait également une apparition dans le film de Noël en tant que styliste nommée Bianca.

