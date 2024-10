Lindsay Lohan inspire le casting de « Freakier Friday » avec le « mode maman »

Jamie Lee Curtis vient d’exprimer à quel point elle adore l’époque de la mère de Lindsay Lohan.

Lors du gala biannuel de l’hôpital pour enfants de Los Angeles 2024 samedi, la star emblématique de 65 ans s’est entretenue avec PERSONNES magazine, l’admirant Vendredi bizarre le nouveau « mode maman » de la co-star

« Tout cela était amusant, dans tous les domaines », en référence au tournage de la suite attendue. Vendredi plus bizarrea déclaré Curtis, à propos de ses retrouvailles avec l’actrice de 38 ans, qui a donné naissance en 2023 à son premier enfant nommé Luai, avec son mari, Bader Shammas.

En faisant l’éloge de la façon dont Lohan est « toujours » en « mode maman », l’actrice oscarisée a ajouté : « Elle adore ça. C’est en fait très difficile de l’éloigner du mode maman. »

Curtis, qui est elle-même mère de deux enfants, a également noté que Lohan n’avait pas amené son petit garçon sur le tournage de Vendredi plus bizarre cependant, Luai et son mari « venaient la chercher au travail presque tous les jours ».

« Bader et Luai sont venus et [would wait] pour elle dans sa caravane, puis ils rentrent tous ensemble », s’est exclamé Curtis.

Pour ceux qui ne le savent pas, Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan ont joué dans le célèbre film de 2003, Vendredi bizarre et se sont maintenant réunis pour filmer sa suite, intitulée, Vendredi plus bizarre.