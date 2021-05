Lindsay Lohan fera son retour avec la comédie romantique de Noël de Netflix

L’actrice Lindsay Lohan est prête à faire son retour d’actrice avec une comédie romantique de Noël, sur une héritière qui a un accident de ski et souffre d’amnésie.

Le rôle de Lohan a été décrit comme une « héritière d’hôtel nouvellement fiancée et gâtée », rapporte contactmusic.com,

Selon Variety, le protagoniste « se retrouve sous la garde d’un beau propriétaire de loge cols bleus et de sa fille précoce dans les jours précédant Noël ».

Le film sortira sur Netflix.

Pendant ce temps, Lindsay avait dit plus tôt qu’elle aimerait faire partie d’une suite de « Mean Girls ».

« Je veux dire, je sais qu’ils vont faire quelque chose, mais je ne sais pas encore exactement quoi. Et ce serait un honneur d’en faire partie. De toute évidence, c’était vraiment amusant à faire, tu sais , le rattrapage complet des retrouvailles, parce que c’était comme, et puis ils n’ont pas diffusé une partie de cela, mais c’était comme si c’était le cas, nous venions tous de nous voir la veille. autre si bien parce que nous passons beaucoup de temps les uns avec les autres et nous avons discuté de la façon dont cela fonctionnait les uns avec les autres », avait-elle dit.