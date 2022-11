Lindsay Lohan et Amanda Seyfried discutent d’un éventuel film “Mean Girls 2” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Méchantes filles comme comédie musicale ? Lindsay Lohan et Amanda Seyfried ne peuvent tout simplement pas se remettre de leur succès culte emblématique de 2004, mais le duo convient qu’une suite devrait être faite de la bonne manière. Les anciens co-stars ont évoqué la possibilité de revoir leurs rôles de Cady et Karen dans un nouveau Interview conversation magazine. “Je tuerais juste pour faire une semaine, chacun d’entre nous jouant nos propres rôles sur Méchantes filles à Broadway », a déclaré Amanda, 36 ans, à laquelle Lindsay a répondu:« Ce serait vraiment amusant. “Parce qu’un Méchantes filles 2 n’arrivera jamais, n’est-ce pas? dit le Les misérables star, 36 ans, a déclaré. “Je ne sais pas”, a répondu Lindsay, également âgée de 36 ans. “J’ai entendu dire que c’était une comédie musicale et je me suis dit:” Oh non. Nous ne pouvons pas faire cela. Il faut que ce soit le même ton.

Amanda a convenu que ce serait “juste complètement différent” en tant que comédie musicale. Pourtant, Amanda semblait espérer que Méchantes filles pourrait être relancé. “De toute façon, Tina [Fey] est occupé », a-t-elle déclaré. « Elle s’y fera. Écoutez, nous faisons tous partie du monde de l’autre, que cela nous plaise ou non, et c’est vraiment agréable d’être en contact en tant qu’adultes. Lindsay a ajouté qu’il est “amusant d’avoir certains souvenirs que nous ne pouvons partager avec personne d’autre” et a noté que “tout le monde est toujours le même”.

Le duo a également évoqué à quel point la réalisation du film a été une expérience formidable. “C’était mon premier film”, a noté Amanda. “Vous étiez au milieu de tout cela et vous avez créé une ambiance vraiment amusante. Je ne savais pas à quel point ça allait être bon. » “J’avais un pressentiment, simplement parce que vous ne vous amusez pas toujours à faire des films et je savais que ça allait se voir”, a répondu Lindsay. “Mais je n’ai jamais réalisé ce que ce serait, encore aujourd’hui.”

Lindsay profite actuellement de la vie conjugale avec son nouveau mari Bader Shamma et se prélassant dans la lueur d’un retour déclenché par son nouveau film Tomber pour Noël. Et une source nous a dit récemment qu’une autre suite pourrait se profiler à l’horizon pour l’ancienne reine des ado. Une source nous a dit plus tôt ce mois-ci que Lindsay et l’ancien Horrible vendredi costar Jamie Lee Curtis64 ans, ont discuté d’une suite potentielle à la comédie de 2003.

“[Lindsay and Jamie Lee] sont certains qu’ils vont y arriver et ils ont autour d’eux une tonne de personnes incroyablement talentueuses et volontaires qui sont extrêmement déterminées à faire démarrer ce projet et à le mettre en œuvre », a déclaré l’initié. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT pour un rapport du 12 novembre. “Ils ont déjà développé une intrigue et discutent avec plusieurs studios et producteurs différents qui sont tous extrêmement intéressés.”