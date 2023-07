Lindsay Lohan accueille le 1er enfant avec son mari Bader Shammas – National

Lindsay Lohan est maman !

Un représentant de l’actrice de 37 ans a confirmé la nouvelle de la naissance du petit garçon à People Magazine lundi.

«Lindsay Lohan et son mari financier, Bader Shammas, ont accueilli un beau fils en bonne santé nommé Luai. La famille est aux anges amoureux », a déclaré le représentant dans un communiqué.

Luai est né à Dubaï, où résident en permanence Lohan et Shammas. L’heure et la date exactes de la naissance du bébé n’ont pas encore été révélées.

Luai est un nom arabe qui signifie « bouclier ou protecteur ».

Le Méchantes filles L’actrice a annoncé sa grossesse pour la première fois en mars lorsqu’elle a partagé une photo d’une grenouillère pour bébé avec les mots « Bientôt disponible… »

« Nous sommes bénis et excités! » Lohan a écrit.

Depuis qu’elle a annoncé sa grossesse, l’actrice a partagé des aperçus occasionnels de son baby bump en pleine croissance. En mai, Lohan a été photographié en train de se prélasser au bord de la piscine dans un maillot de bain une pièce noir.

En juin, Lohan a déclaré à Séduire qu’elle « avait hâte » d’être maman. Elle a dit qu’elle pleurait souvent tout au long de sa grossesse.

« Larmes de joie. C’est juste qui je suis. Bien que maintenant, c’est probablement une émotion de bébé. C’est écrasant dans le bon sens », a déclaré Lohan.

Lohan a épousé Shammas, un financier qui vit à Dubaï, en avril 2022. Le couple a célébré son premier anniversaire de mariage cette année.

Shammas a proposé dans l’Utah pendant que Lohan tournait son film original Netflix 2022 Tomber pour Noël. On sait peu de choses sur le couple notoirement privé.

Lohan, qui a commencé à jouer enfant dans des films comme Le piège des parents, a eu une carrière en montagnes russes avec des hauts et des bas. Elle a été suivie sans relâche par des paparazzi à la fin des années 2000 et au début des années 2010 et a eu de nombreux problèmes juridiques bien documentés, notamment des arrestations pour conduite en état d’ébriété, conduite imprudente et vol à l’étalage.

Lohan a joué dans plusieurs films classiques cultes du début des années 2000 tels que Méchantes filles, Confessions d’une Reine de Drame Adolescent et Horrible vendredi.