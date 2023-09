Lindsay Hubbard de Summer House brise le silence sur la séparation de Carl Radke – Hollywood Life

Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Lindsay Hubbard a finalement parlé de sa séparation d’avec son fiancé Carl Radke le 14 septembre, trois jours après que Carl ait confirmé que leur mariage avait été annulé. Lindsay, qui s’est fiancée avec elle Maison d’été co-star en août 2022, a publié une déclaration sur son Instagram abordant la rupture pour la première fois. « Je voudrais commencer par vous remercier de m’avoir accordé l’espace et le temps nécessaires pour traiter mes émotions, guérir et pleurer la perte non seulement de ma relation, mais aussi de mon amitié avec quelqu’un que je considérais comme ma meilleure amie pendant 8 ans », a-t-elle déclaré. dit.

Lindsay a poursuivi : « Les 2 dernières semaines ont été les semaines les plus déchirantes et les plus émouvantes de ma vie. Ma vie entière et mon avenir ont été arrachés sous moi et j’ai eu du mal à donner un sens à tout cela – sans réponse ni conclusion sur pourquoi. Je me sens humilié par la façon dont cela s’est passé, et en même temps j’ai le cœur brisé que cela se soit produit en premier lieu. Ma confiance a été trahie et il m’a été difficile d’accepter cela.

Bravolebrity a précisé que sa rupture avec Carl « n’était pas ma décision, et je ne suis pas d’accord avec l’idée de mettre fin à une relation (à ce niveau) sans avoir d’abord essayé tout ce qui était possible ». Elle a ajouté : « J’ai passé les deux dernières semaines à trouver ma propre clôture et ma paix. Je suis éternellement reconnaissant envers mes meilleurs amis qui ne m’ont pas quitté et qui ont chaque jour récupéré les morceaux de mon cœur et de ma vie suite aux retombées.

« Je suis toujours en deuil et j’essaie de comprendre tout ce qui s’est passé, a déclaré Lindsay, mais j’ai pensé qu’il était important de vous tenir tous au courant. Du fond du cœur, merci pour l’amour et le soutien de mes amis, de ma famille, de mes camarades de casting et de vous tous pour m’avoir soutenu. » Lindsay a partagé sa déclaration sur son Instagram, où elle a supprimé toutes ses photos avec Carl après leur rupture.

Lindsay et Carl étaient censés se marier en novembre au Mexique, avant que la nouvelle de leur séparation n’éclate fin août.