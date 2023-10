Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 988.

Lindsay Clancy, la mère du Massachusetts accusée d’avoir étranglé ses trois jeunes enfants avec des bandes élastiques plus tôt cette année, a plaidé non coupable jeudi de trois chefs de meurtre liés à leur mort.

Jeudi, la femme de 33 ans a été traduite en justice à l’hôpital de Tewksbury pour trois chefs d’accusation de meurtre et d’étranglement après avoir été inculpée en septembre pour la mort de sa fille de 5 ans, Cora, et de son fils de 3 ans, Dawson. , et son bébé de 8 mois, Callan, avant de tenter de se suicider chez elle à Duxbury.

Kevin Reddington, l’avocat de Clancy, a fait valoir qu’elle souffrait de problèmes de santé mentale et qu’elle “était une âme troublée”.

LINDSAY CLANCY, MÈRE DU MASSACHUSETTS QUI A ÉTRANGLÉ SES 3 ENFANTS, A RECHERCHÉ DES « VOIES DE TUER », DIT LES DOCUMENTS DE LA COUR

Cependant, les procureurs ont souligné 299 pages de documents récemment dévoilées et ont fait valoir que les meurtres présumés de ses trois enfants par Clancy étaient délibérés et prémédités.

Selon les documents, descellés par le tribunal de district de Plymouth, les cahiers de Clancy contenaient des documents sur ses médicaments et ses pensées suicidaires.

Les preuves recueillies grâce à 11 mandats de perquisition au domicile de Clancy ont également révélé qu’elle avait utilisé son téléphone portable pour documenter son état mental et rechercher des moyens de tuer.

CHRONOLOGIE DE L’AFFAIRE LINDSAY CLANCY

Le juge qui présidait l’audience de jeudi a ordonné à Clancy de poursuivre son traitement pendant les six prochains mois à l’hôpital, où elle reçoit des soins suite à sa tentative de suicide en janvier.

Sa prochaine comparution est prévue pour le 15 décembre.

Dans la matinée du 24 janvier, Clancy a emmené sa fille chez le pédiatre, a appelé un magasin CVS local au sujet d’une prescription d’émollient fécal et a commandé un dîner au restaurant ThreeV à Plymouth.

Elle a également utilisé Apple Maps sur son téléphone “pour déterminer le temps qu’il faudrait à quelqu’un pour voyager de son domicile à Duxbury à ThreeV à Plymouth”, selon des documents judiciaires.

L’EXPÉDITION 911 DE LINDSAY CLANCY, MAMAN DU MASSACHUSETTS, RÉVÈLE DES PREMIERS RÉPONDANTS FRANTIQUES

Clancy aurait également envoyé un texto à son mari pour voir s’il pouvait aller chercher les plats à emporter au restaurant et les médicaments chez CVS.

Lorsque son mari, Patrick Clancy, est arrivé à la maison, il y a eu un « silence », selon des documents judiciaires.

Finalement, il a trouvé du sang sur le sol et a remarqué une fenêtre ouverte .

Selon des documents judiciaires, il a couru dehors dans la cour et a trouvé Lindsay au sol, consciente et avec des coupures aux poignets et au cou, et a immédiatement appelé le 911.

Le père des trois enfants aurait a retrouvé ses enfants au sous-sol.

Cora et Dawson ont été déclarés morts à l’hôpital le 24 janvier.

Callan a été transporté par avion à l’hôpital pour enfants de Boston avec des blessures traumatiques et placé sous assistance respiratoire, mais il est décédé le 27 janvier.

Chris Eberhart de Fox News Digital a contribué à ce rapport.