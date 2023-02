Lindsay Clancy a étranglé ses enfants alors qu’elle souffrait de “psychose post-partum”. Pourrait-il s’agir d’une défense contre des accusations de meurtre?

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

UNvers 17 h 15 le 24 janvier, Patrick Clancy a quitté la maison familiale qu’il partageait avec sa femme Lindsay et leurs trois jeunes enfants à Duxbury, Massachusetts, pour aller chercher un repas à emporter et des médicaments.

Il est revenu un peu moins d’une heure plus tard et, incapable de retrouver sa femme ou ses enfants, s’est introduit de force dans la chambre principale à l’étage, selon une chronologie des événements décrites par les procureurs et dans les documents judiciaires.

Il a remarqué du sang sur le sol et, d’une fenêtre ouverte, a vu Lindsay allongée sur le sol gelé en contrebas. Lorsqu’il l’a rejointe, elle était à peine consciente et souffrait de graves blessures à la colonne vertébrale et de coupures aux poignets et au cou.

“Qu’est-ce que tu as fait?” Il a demandé.

Elle lui a dit qu’elle avait tenté de se suicider et que leur fille Cora, cinq ans, et ses fils Dawson, trois ans, et Callan, huit mois, étaient au sous-sol.

Il est resté avec sa femme jusqu’à l’arrivée des premiers intervenants et, en entrant dans la pièce du bas, il a commencé à “hurler d’agonie et de choc”, selon les procureurs.

Cora et Callan étaient allongés dans une tanière. Dawson était dans une pièce séparée qui avait été transformée en bureau à domicile. Les trois enfants avaient toujours des bandes d’exercice enroulées autour du cou que les procureurs disent que Mme Clancy utilisait pour les étrangler.

“Elle a tué les enfants”, a crié M. Clancy, selon une transcription d’un 911 lu au tribunal.

Il a retiré les bandes et « a supplié les enfants de respirer », selon la procureure Jennifer Sprague.

Cora et Dawson ont été déclarés morts à la maison. Callan est décédé trois jours plus tard à l’hôpital pour enfants de Boston.

Le mardi 7 février, Mme Clancy, 32 ans, gisait paralysée dans un lit d’hôpital alors qu’elle comparaissait pour une mise en accusation virtuelle via Zoom pour meurtre au premier degré, trois chefs d’étranglement et trois chefs de coups et blessures avec une arme dangereuse. Elle sera probablement accusée du meurtre de Callan lors d’une audience ultérieure.

L’équipe de défense de l’homme de 32 ans a fait valoir que Mme Clancy avait été poussée à commettre les meurtres par une psychose post-partum. Au moment de l’incident d’horreur, Mme Clancy était sous l’influence d’un cocktail de 13 médicaments psychiatriques, a déclaré la défense.

Ces revendications de la défense ont soulevé une question difficile : doit-elle être poursuivie ?

Voici ce que nous savons de l’affaire jusqu’à présent :

“Une de ses meilleures journées”

Le matin du 24 janvier, Mme Clancy avait emmené sa fille Cora chez un pédiatre. Elle a interagi avec une infirmière, une réceptionniste et un médecin à la clinique et semblait être de bonne humeur, selon les procureurs.

Le joueur de 32 ans est ensuite retourné dans la maison familiale de Duxbury. Cora et son Dawson ont joué dehors dans la neige, et Mme Clancy a envoyé par SMS des photos des bonhommes de neige qu’elle avait construits avec ses enfants à son mari Patrick, qui travaillait depuis un bureau à domicile au sous-sol.

M. Clancy dira plus tard que sa femme avait passé “l’un de ses meilleurs jours” après une longue lutte contre l’anxiété, selon les procureurs.

Patrick Clancy, le mari de Lindsay Clancy, est photographié avec les trois enfants du couple de gauche à droite : Cora, 5 ans, Callan, 8 mois et Dawson, 3 ans. (GoFundMe)

À 16 h 13, elle a cherché en ligne pour vérifier combien de temps il faudrait à son mari pour se rendre de chez elle au restaurant ThreeV à Plymouth, selon un calendrier lu au tribunal le mardi 7 février.

Le restaurant était plus éloigné que l’endroit où la famille commandait habituellement des plats à emporter, a déclaré Mme Sprague lors de l’audience de mardi.

Elle a ensuite appelé une pharmacie CVS à proximité pour vérifier si Miralax, un médicament laxatif pour enfants, était en stock.

Mme Clancy a envoyé un texto à son mari à 16 h 53 dans son bureau à domicile au sous-sol pour lui dire qu’elle n’avait pas envie de cuisiner et lui a demandé s’il avait envie de plats à emporter pour le dîner.

Elle a passé une commande d’un power bowl méditerranéen pour elle-même et d’un risotto aux pétoncles et à la poitrine de porc pour lui. Elle lui a également demandé de récupérer les médicaments des enfants.

Mme Clancy a passé la commande de nourriture à 17h10 et son mari est parti cinq minutes plus tard.

Patrick Clancy est arrivé à un CVS à Kingston, à environ six miles au sud de Duxbury, juste après 17h30. Des images de surveillance le montraient dans l’allée des enfants.

De manière effrayante, M. Clancy a téléphoné à sa femme pendant la période où les procureurs allèguent qu’elle étranglait ses enfants.

L’appel est resté sans réponse. Mme Clancy l’a rappelé dans un appel de 14 secondes pour confirmer les médicaments des enfants.

M. Clancy dira plus tard aux enquêteurs que l’appel n’était pas remarquable, mais après réflexion, il semblait qu’elle était au milieu de quelque chose, Mme Sprague a dit.

Les procureurs ont déclaré qu’il aurait fallu quatre à cinq minutes pour tuer chaque enfant.

Un “enfer vivant”

Lors de l’audience de mardi, des groupes d’avocats opposés ont présenté des récits radicalement différents sur le déroulement de la tragédie.

Mme Sprague, la procureure, a déclaré que les meurtres présumés avaient été soigneusement planifiés et que les enregistrements téléphoniques montraient que Mme Clancy avait cherché en ligne combien de temps il faudrait à son mari pour faire les courses.

“Elle a utilisé Apple Maps pour s’assurer qu’elle aurait suffisamment de temps pour étrangler chaque enfant avant que son mari ne revienne d’où elle l’avait envoyé”, a déclaré Mme Sprague au tribunal.

L’avocat de la défense, Kevin Reddington, a déclaré que sa cliente souffrait probablement de psychose post-partum après la naissance de son troisième enfant.

Lindsay Clancy avait été injustement diabolisée par des gens qui ne la connaissaient pas, dit son mari Patrick (WCVB)

“Ce n’est pas une situation, votre honneur, qui n’a été planifiée par aucun moyen”, a déclaré M. Reddington lors de la comparution devant le tribunal de mardi, selon NBC Boston.

Dans une interview précédente, il a dit le Boston Herald que Mme Clancy, une infirmière du travail et de l’accouchement, avait été piégée dans un «enfer vivant» après s’être vu prescrire 13 médicaments psychiatriques différents au cours des trois mois précédant la mort des enfants.

Le cocktail hallucinant de médicaments lui avait donné des “idées” meurtrières et suicidaires et avait transformé la mère auparavant aimante en “zombie”, a-t-il déclaré. Le Héraut.

M. Reddington a déclaré lors de l’audience de mardi que les dosages et les prescriptions de son client avaient été modifiés à plusieurs reprises par les médecins et comprenaient des benzodiazépines, des antidépresseurs, des stabilisateurs de l’humeur et Ambien.

Elle s’était inscrite dans un établissement psychiatrique après avoir eu des pensées suicidaires, a-t-il déclaré. Les décès d’enfants ont montré à quel point le système de santé mentale était défectueux, a-t-il ajouté.

Mme Sprague a rétorqué que Mme Clancy n’avait pas reçu de diagnostic de dépression post-partum.

Elle a dit que Mme Clancy avait appelé son mari depuis son lit d’hôpital et lui avait dit qu’elle avait tué leurs enfants “parce qu’elle avait entendu une voix et avait” un moment de psychose “.”

Les blessures à la colonne vertébrale de Mme Clancy signifient qu’il est peu probable qu’elle remarche, a déclaré le tribunal.

Les procureurs ont demandé que Mme Clancy soit détenue sans caution. Au lieu de cela, le juge a ordonné qu’elle reste dans l’hôpital non divulgué jusqu’à ce qu’elle puisse être autorisée à être transférée dans un centre de réadaptation.

Neama Rahmani, ancien procureur fédéral et président de West Coast Trial Lawyers, a déclaré L’indépendant que les avocats de Mme Clancy avaient deux options ; prétendre qu’elle n’était pas apte à subir son procès ou à poursuivre une défense d’aliénation mentale.

“Si les jurés sont convaincus que Clancy souffrait de maladie mentale et n’était pas en mesure d’apprécier le caractère répréhensible de sa conduite, ils pourraient rendre un verdict de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale.”

L’avocate de la défense Rachel Fiset, associée directrice de Zweiback, Fiset & Zalduendo LLP, basée à Los Angeles, a déclaré L’indépendant que pour plaider la folie, son avocat devrait convaincre un jury qu’elle ne pouvait pas distinguer le vrai du faux.

“Le fait qu’ils appellent cela une psychose au lieu d’une dépression semble mettre en place l’argument selon lequel elle aurait peut-être perdu la capacité de faire la différence entre le bien et le mal”, a déclaré Mme Fiset.

“Si elle prétend entendre des voix à la suite d’une psychose post-partum, si cela s’avère vrai, il n’y a aucune raison pour que la défense d’aliénation mentale ne s’applique pas.”

“Mon petit héros”

Le triple meurtre présumé a ébranlé Duxbury, une riche ville balnéaire fondée au 17ème siècle et située à 34 miles au sud de Boston.

L’opinion sur la question de savoir si Mme Clancy devrait être accusée de meurtre est partagée.

Des amis ont publié en ligne des déclarations émouvantes appelant à une plus grande sensibilisation et compréhension de la dépression post-partum.

“Ce que je peux dire avec certitude, c’est qu’elle combattait de sérieux démons, que personne ne peut comprendre si vous ne l’avez jamais vécu vous-même”, a écrit l’un d’eux, qui a demandé à ne pas être identifié.

D’autres ont souligné les messages d’amour qu’elle a écrits sur ses enfants sur sa page Facebook.

Une vague de soutien à M. Clancy a permis de récolter plus d’un million de dollars grâce à GoFundMe.

Lindsay Clancy lors d’une interpellation virtuelle le 7 février (Le Boston Globe)

Dans sa seule déclaration publique, M. Clancy a écrit sur la page qu’il avait pardonné à sa femme et souhaitait que tout le monde fasse de même.

Il a dit que sa femme avait été diabolisée par beaucoup de gens qui ne la connaissaient pas.

“La vraie Lindsay était généreusement aimante et attentionnée envers tout le monde – moi, nos enfants, notre famille, nos amis et ses patients”, a-t-il écrit dans un article du 28 janvier.

“Les fibres mêmes de son âme sont aimantes. Tout ce que je lui souhaite maintenant, c’est qu’elle puisse trouver la paix d’une manière ou d’une autre.

Il a écrit que son plus jeune Callan était mort “avec un énorme courage malgré sa si petite taille”.

“C’était peut-être sa façon de montrer ce que je dois faire pour aller de l’avant. J’essaierai toujours de m’inspirer de lui. Il sera toujours mon petit héros.

Dépression postpartum

Selon le Association Américaine de Psychologiejusqu’à une nouvelle mère sur sept souffre de dépression post-partum (DPP).

« Contrairement au baby blues, le PPD ne disparaît pas tout seul. Il peut apparaître des jours voire des mois après l’accouchement d’un bébé ; il peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois s’il n’est pas traité », conseille l’APA.

Les symptômes comprennent une perte de plaisir dans des activités auparavant agréables, soit manger beaucoup plus ou beaucoup moins, anxiété, tristesse et irritabilité excessive et sautes d’humeur.

Si l’un de ces symptômes dure plus de deux semaines, les experts recommandent de rechercher un traitement professionnel.

La psychose post-partum, qui, selon les experts, ne survient que dans une ou deux naissances sur mille, implique des symptômes tels que des hallucinations et peut apparaître extrêmement rapidement.

Il s’agit d’un trouble distinct et est un facteur dans la plupart des cas d’infanticide maternel.

Dans une affaire très médiatisée en 2001, la femme texane Andrea Yates a été reconnue coupable de meurtre après avoir noyé ses cinq enfants dans une baignoire, mais sa condamnation a été annulée lors d’un deuxième procès après qu’un jury l’a déclarée non coupable pour cause de folie.

Si vous éprouvez des sentiments de détresse et d’isolement, ou si vous avez du mal à faire face, Les Samaritains vous offrent leur soutien ; vous pouvez parler à quelqu’un gratuitement par téléphone, en toute confidentialité, au 116 123 (Royaume-Uni et ROI), par e-mail jo@samaritans.orgou visitez le site Web de Samaritans pour trouver les coordonnées de la succursale la plus proche.

Si vous êtes basé aux États-Unis et que vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’une assistance en matière de santé mentale en ce moment, appelez la ligne d’assistance nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255). La Helpline est une ligne d’assistance gratuite et confidentielle accessible à tous 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez vous rendre sur www.befrienders.org pour trouver une ligne d’assistance près de chez vous.