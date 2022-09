Lindsay Arnold, pro de “Dancing with the Stars”, annonce qu’elle quitte la série : “Nous avons épuisé toutes les options”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un autre mord le buste.

La pro de “Dancing with the Stars” Lindsay Arnold Cusick raccroche ses chaussures de danse et retourne dans l’Utah – du moins pour le moment.

Cusick, qui est apparue dans la série pendant 10 saisons et a remporté le très convoité trophée Mirrorball lors de la 25e saison de la série, a expliqué dans un post Instagram pourquoi elle a dû prendre “l’une des décisions les plus difficiles”.

La danseuse, qui vit avec son mari et sa fille dans l’Utah, cite que ses priorités sont avec eux, et bien qu’ils “aient épuisé toutes les options” pour que le travail fonctionne, ce n’était pas dans les cartes.

SEAN SPICER SUR LE SOUTIEN “DANCING WITH THE STARS” DE TRUMP : “JE VEUX JUSTE SON VOTE”

Son annonce intervient quelques heures après qu’une autre pro, Sharna Burgess, a annoncé qu’elle aussi avait “pris la décision très difficile de ne pas faire la saison”, sur ses histoires Instagram.

D’autres pros, dont Sasha Farber, Jenna Johnson et Cheryl Burke, sont intervenus lors du départ de Cusick, Burke écrivant : “Je t’aime Linds et tu me manques déjà.”

Sean Spicer, son partenaire célèbre de la saison 28, a écrit : “Ce fut un honneur d’être votre partenaire. J’ai vu chaque jour à quel point vous êtes attentionné, patient et gentil. La série était meilleure pour vous et maintenant, Sam et Sage vous ont à plein temps. . “

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Cusick et Burgess laissent la porte ouverte à leur retour dans la série, cette dernière révélant qu’elle sera là “dans une certaine mesure” cette saison, alors que la série passe à Disney + d’ABC.

Cusick a écrit à ses abonnés que “cela ne veut pas dire que c’est la fin pour moi et DWTS… J’ai hâte de regarder cette prochaine saison de DWTS et de voir tous mes amis danser, je vais être le plus grand fan fille!”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les fuites initiales du casting de la saison 31 ont déjà froissé les plumes des fans en ligne, beaucoup ne s’intéressant pas à la multitude de stars sélectionnées pour le prochain tour de compétition.