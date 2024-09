Lindsay Arnold partage un aperçu de la répétition de Stephen Nedoroscik pour DWTS

Lindsay Arnold a donné aux fans un aperçu des coulisses de l’Olympian Stephen NedoroscikLe premier Danse avec les stars performance.

Lindsay, 30 ans, ne participe pas à la saison 33, qui débute le mardi 17 septembre, mais elle s’est rendue à Los Angeles pour soutenir sa sœur Rylee Arnold avant le premier épisode. « Préparez-vous à voter demain pour notre équipe 😍🙌🏼 », a écrit Lindsay en légende d’un Vidéo TikTok téléchargée le lundi 16 septembre, alors qu’elle documentait une « journée de blocage de la caméra » avec Rylee, 19 ans, et les autres concurrents.

Lindsay a filmé son voyage vers le studio et a montré les bandes-annonces du casting avant de se rendre au DWTS salle de bal. « C’est la première fois que Stephen voit la scène, c’était vraiment cool d’être témoin de ce moment », s’est exclamée Lindsay.

Rylee et la gymnaste olympique de 25 ans se sont échauffées dans les coulisses avant de répéter. Bien que la vidéo de Lindsay ne montre pas grand-chose de la chorégraphie du duo, les fans ont pu découvrir un détail clé : un énorme Rubik’s Cube suspendu au plafond. Des carrés de lumières colorées sur le sol et en arrière-plan donnaient également à la scène l’allure d’un puzzle 3D.

Nedoroscik a volé le cœur de l’Amérique lors des Jeux olympiques de Paris 2024, aidant l’équipe américaine de gymnastique masculine à remporter sa première médaille depuis 2008. L’équipe américaine a remporté le bronze après la performance impressionnante de Nedoroscik au cheval d’arçons, et il a remporté une médaille de bronze individuelle lors de la finale par engin.

Tout au long de son parcours olympique, Nedoroscik est devenu viral grâce à ses compétences en Rubik’s Cube. Lorsqu’il est apparu sur Le Tonight Show avec Jimmy Fallon En août, Nedoroscik a résolu le puzzle en 15,42 secondes.

En regardant Rylee et Nedoroscik répéter, Lindsay a plaisanté en disant qu’elle adoptait « l’ambiance d’une maman danseuse », ajoutant sur son TikTok : « Je suis tellement excitée d’être ici et d’être une grande sœur si fière. … En fait, elles ont juste la meilleure énergie qui soit. »

Le casting de la saison 33 a été officiellement révélé plus tôt ce mois-ci, et Rylee ne pourrait pas être plus heureuse du partenaire qu’elle a obtenu.

« Il est tellement gentil, il a une si bonne âme et il s’est immédiatement intégré », a-t-elle déclaré en exclusivité Nous Hebdomadaire le 4 septembre. « Il avait l’esprit de compétition, il voulait travailler dur, il voulait danser et devenir bon dans ce que nous faisions. Je suis tellement reconnaissante qu’il soit mon partenaire. »

Nedoroscik est tout aussi enthousiaste à propos de Rylee, qui l’a fait DWTS débuts en tant que pro l’année dernière. « C’est une danseuse incroyable », a-t-il déclaré Nous« Je ne savais pas qui j’allais avoir, et je regardais tous les pros. Je me suis dit : « J’espère vraiment avoir Rylee ». J’étais donc tellement excité d’avoir Rylee. »

Lindsay, quant à elle, est apparue pour la première fois en tant que danseuse professionnelle en 2013 et a concouru pendant 10 saisons, remportant le Mirrorball lors de la saison 15 avec Jordan Fisher. Lindsay a confirmé en août qu’elle ne reviendrait pas dans la salle de bal cette saison, mais Rylee espère pouvoir un jour rivaliser avec sa sœur.

« Je pense qu’il y a probablement un avenir avec Danse avec les stars et Lindsay », a-t-elle dit Nous ce mois-ci, soulignant qu’elle avait « fait de son mieux » pour convaincre Lindsay de revenir. « C’est triste, mais je pense que cela devrait arriver un jour. »

Danse avec les stars la saison 33 sera diffusée pour la première fois sur ABC le mardi 17 septembre à 20 heures HE.