Lindsay Anfield: la directrice du rugby des York City Knights propage la passion de la ligue de rugby féminin en Ouganda et au-delà | Actualités de la Ligue de Rugby

Lindsay Anfield fait passer le mot de la ligue de rugby à la maison et à l’étranger

Le désir de Lindsay Anfield de devenir entraîneur de la ligue de rugby après ses jours de jeu était motivé par le désir d’aider à promouvoir le football féminin, mais même avec cela à l’esprit, elle aurait à peine imaginé qu’elle serait un jour mentor des entraîneurs en Ouganda.

Grâce à son rôle d’ambassadrice pour une association caritative de rugby qui l’a vue faire plusieurs visites en Afrique, la directrice du rugby récemment nommée de York City Knights a établi des liens sur le continent pour aider à diffuser le sport.

Anfield, qui fera également partie du personnel d’entraîneurs de l’Angleterre pour la Coupe du monde de rugby de cette année, est ravi de voir une autre nation non traditionnelle embrasser la ligue sur le dos du Brésil gagner une place au prochain tournoi féminin.

« Je travaille actuellement avec quelques entraîneurs en Ouganda qui ont les yeux rivés sur [the World Cup in] 2025, donc je fais un peu de mentorat Zoom et on ne sait jamais », a déclaré Anfield au Podcast de Golden Point.

« C’est comme l’équipe de bobsleigh de la Jamaïque, essayant d’impliquer ces nations dans la ligue de rugby, et il semble que le sport en général se développe dans le monde et c’est formidable à voir.

« C’est formidable de voir les vidéos revenir de ces enfants sans chaussures et tout le reste, des balles sans adhérence, juste courir sur le terrain. C’est une tournure complètement différente de la ligue de rugby et si nous pouvons faire quelque chose pour obtenir les jouer, ce sera génial.

« Une de mes grandes choses est que j’adorerais emmener un groupe de mes filles de York là-bas si elles réussissent à avoir une équipe en Ouganda et à voir ce qu’elles pourraient faire. Ce serait une première pour la ligue de rugby, n’est-ce pas ? «

Anfield en action pour l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande en 2010

Anfield jouait à l’origine au netball et au hockey dans sa Cumbrie natale, mais une invitation à s’essayer à la ligue de rugby avec l’équipe d’origine des Barrow Ladies par un ami l’a rapidement vue changer de sport et bénéficier de jouer aux côtés des internationaux britanniques avec le club.

Un déménagement dans le Yorkshire pour jouer pour les Panthers de Wakefield Townville sous la direction de l’icône de la ligue de rugby féminin Brenda Dobek afin de se rapprocher des séances d’entraînement de l’équipe nationale à Halifax lorsqu’elle a commencé à se frayer un chemin dans le match a suivi, tout comme les honneurs de l’Angleterre aux Coupes du monde.

Anfield était là pour le début de l’équipe féminine de Castleford Tigers qui est maintenant devenue l’une des forces de la Super League féminine aussi, bien que les difficultés à combiner son rôle de bénévole au club avec celui de son travail de jour en tant que professeur d’éducation physique dans le au milieu de la pandémie de Covid-19, elle a démissionné en mars.

Sans surprise, elle était très demandée et a été persuadée d’accepter son poste actuel avec les rivales de la Super League féminine des Tigers, York, qui ont récemment atteint les demi-finales de la Women’s Challenge Cup où elles joueront l’ancien club d’Anfield.

« Même si j’étais passionnée par Cas et aimais tout ce que je faisais là-bas, et le groupe de filles que nous avons créé est si spécial, ma volonté est de promouvoir la ligue de rugby féminin et de faire quelque chose de bien avec ça », a ajouté Anfield.

« York était le club qui avait vraiment d’énormes ambitions, la même quantité de passion et une grande vision de leur président John Flatman. J’ai été bouleversé par cela, et après beaucoup de temps à y penser et à en débattre, c’était le bon. bouge toi.

« Pour m’impliquer à York, je ressens un sentiment de valeur et que je peux vraiment faire une différence là-bas, donc c’est excitant. »

Bien que la Super League féminine soit toujours, pour le moment, une compétition amateur, York a fait un pas en avant pour permettre aux joueurs d’équilibrer leur travail et leurs engagements de jeu en payant les frais de voyage et en garantissant une assurance médicale privée pour l’équipe.

Adam Cuthbertson a déjà connu une période fructueuse en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe féminine de Leeds

Cela représente un pas en avant pour la compétition féminine de niveau élite de ce pays et ils ont été renforcés par le joueur masculin de City Knights et ancien attaquant des Rhinos de Leeds, Adam Cuthbertson, qui a rejoint en tant que responsable de la performance.

Cuthbertson était auparavant le rival d’Anfield en tant qu’entraîneur de l’équipe féminine des Rhinos, les guidant vers la victoire sur Castleford lors de la Challenge Cup 2019 et de la WSL Grand Finals. Cependant, elle aime travailler avec l’Australien dans le cadre de son équipe.

« C’est génial et il a beaucoup plus d’expérience que moi en termes de jeu et d’entraîneur, donc nous avons eu de très bonnes conversations et des idées de rebond », a déclaré Anfield.

«C’est agréable d’avoir quelqu’un de son calibre capable de me guider et c’était un attrait pour ce rôle.

Anfield a passé cinq ans avec Castleford

«Chez Cas, nous avons fait de notre mieux, mais nous n’avions pas ce pedigree et ce mentorat derrière nous, et c’est ce que j’apprécierai vraiment de cette expérience avec Adam.

« C’est l’une des choses qui me l’a vendu, sa passion pour le football féminin, et ça se passe bien – jusqu’à présent, en tout cas! »

En plus de se concentrer sur les City Knights, qui affronteront Featherstone Rovers en championnat dimanche, l’ambition d’Anfield est de contribuer à la croissance de la ligue de rugby féminin dans la ville de York dans son ensemble.

Et, peut-être un jour, être aussi entraîneur-chef de l’équipe nationale ougandaise?

«J’adorerais vraiment ça», a déclaré Anfield. « Amène le! »

