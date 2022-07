L’Indonésien Widodo rencontrera Xi lors d’un rare voyage en Chine avant le G20

BEIJING (AP) – Le président indonésien Joko Widodo se rendait à Pékin lundi pour une rare visite d’un dirigeant étranger dans le cadre des protocoles stricts COVID-19 de la Chine et avant ce qui pourrait être le premier voyage à l’étranger du président chinois Xi Jinping depuis le début de la pandémie il y a plus de deux ans.

Widodo, hôte du sommet du G20 à la mi-novembre, rencontrera mardi Xi et le Premier ministre Li Keqiang, puis s’entretiendra avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida à Tokyo mercredi et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol à Séoul jeudi.

La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Indonésie sont tous membres du G-20, un groupe de 19 grandes nations et de l’Union européenne.

Xi, qui n’a participé à des réunions internationales que par liaison vidéo pendant la pandémie, pourrait mettre fin à son isolement au COVID-19 et assister en personne au G-20, ont déclaré des analystes en Chine et à l’étranger.

“Les restrictions pendant les années de pandémie ont réduit les activités diplomatiques de la Chine”, a déclaré Zhu Feng, doyen de l’École d’études internationales de l’Université de Nanjing. « La Chine doit faire face à la réalité. Bien que la pandémie ne soit toujours pas terminée, il est indispensable que la Chine sorte et invite. »

Son apparition interviendrait probablement après sa nomination très attendue cet automne pour un troisième mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste au pouvoir, lui permettant de s’engager avec d’autres dirigeants mondiaux à partir d’une position de force nationale.

“Je pense que Xi ira au G-20 après avoir obtenu son troisième mandat et dans une position politique forte”, a déclaré Bonnie Glaser, directrice du programme Asie au German Marshall Fund of the US.

Widodo est l’un des rares dirigeants étrangers à se rendre en Chine pendant la pandémie et le premier depuis que plusieurs ont assisté à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Pékin en février, dont le président russe Vladimir Poutine.

La Russie est membre du G-20 et son invasion de l’Ukraine complique la réunion annuelle, mettant potentiellement Poutine dans la même pièce que le président américain Joe Biden et les dirigeants européens qui ont condamné l’invasion.

Xi, qui a beaucoup voyagé avant la pandémie, n’a pas quitté la Chine depuis son retour d’une visite au Myanmar le 18 janvier 2020. Cinq jours plus tard, la ville de Wuhan a été verrouillée alors que la Chine s’attaquait au virus alors mystérieux qui a causé le maladie nommée plus tard COVID-19.

Le dirigeant chinois a effectué son premier voyage hors de Chine continentale il y a environ trois semaines, visitant la ville semi-autonome de Hong Kong pour marquer le 25e anniversaire du retour de l’ancienne colonie britannique en Chine.

Les dirigeants mondiaux tiennent également des réunions en tête-à-tête pendant le G-20, ce qui pourrait être l’occasion de la première rencontre en personne de Xi avec Biden depuis que ce dernier est devenu président des États-Unis en janvier 2021.

“C’est une occasion rare de mener des échanges en face à face sur une scène multilatérale, dont la Chine a grandement besoin”, a déclaré Su Hao, professeur de relations internationales à l’Université des affaires étrangères de Chine.

De telles réunions facilitent la recherche d’un consensus sur des questions mondiales complexes telles que les défis économiques actuels, a déclaré M. Su. Il a ajouté que le G-20 est une opportunité pour Xi de faire avancer les propositions qu’il a faites sur le développement et la sécurité mondiales.

Widodo sera le deuxième dirigeant étranger après Biden à se rendre en Corée du Sud depuis l’investiture de Yoon en mai. Ils devraient discuter du renforcement de la coopération économique, de la sécurité, des infrastructures et de l’industrie de la défense.

Le chercheur d’Associated Press Yu Bing à Pékin et l’écrivain Hyung-jin Kim à Séoul ont contribué à ce rapport.

Ken Moritsugu, Associated Press