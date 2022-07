L’indonésien Widodo discutera d’investissement et du G-20 avec le chinois Xi

BEIJING (AP) – Les investissements et le commerce chinois – et peut-être une invitation au sommet du G20 à Bali cet automne – sont sur la table des pourparlers mardi entre le président indonésien en visite Joko Widodo et le dirigeant chinois Xi Jinping.

Widodo est arrivé à Pékin lundi soir lors de la première étape d’un voyage qui le conduira également au Japon et en Corée du Sud plus tard cette semaine.

Le commerce, l’investissement et la pêche seront des questions importantes lors des réunions avec les dirigeants des trois pays, a déclaré la semaine dernière le ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi. À Pékin, les deux parties devaient discuter des investissements chinois dans les infrastructures et les ressources naturelles, y compris un projet retardé de construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la capitale indonésienne Jakarta et la ville de Bandung.

Widodo rencontrait également le numéro 2 chinois, le Premier ministre Li Keqiang, qui est en charge de la politique économique.

Le président indonésien est l’un des rares dirigeants étrangers à se rendre en Chine, qui a limité les visiteurs étrangers en raison de la pandémie de COVID-19. La grande majorité des entretiens de Xi avec d’autres dirigeants se font par téléphone ou par liaison vidéo depuis plus de deux ans.

Xi n’a pas quitté la Chine depuis début 2020, mais pourrait le faire pour le sommet du G-20 que Widodo accueillera à la mi-novembre et la réunion annuelle du forum de coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok peu après.

Le G-20 est un groupement précieux pour la Chine, ont déclaré les analystes, car il comprend non seulement les pays riches de l’Occident, mais également les voix des principaux pays à revenu intermédiaire tels que la Chine, l’Inde et le Brésil.

The Associated Press