L’Indonésien Ali Imron a aidé à bombarder Bali ; maintenant il déradicalise les terroristes

Commentez cette histoire Commentaire

JAKARTA, Indonésie – Lorsqu’Ali Imron était un membre actif du groupe terroriste indonésien Jemaah Islamiyah, il a affirmé qu’il ne lui fallait que deux heures pour transformer une recrue en tueur. “Deux heures, c’est tout ce qu’il m’a fallu pour convaincre quelqu’un de devenir un kamikaze”, a-t-il déclaré au Washington Post. « Je connais donc le pouvoir des terroristes. Je sais à quel point ils peuvent être convaincants.

Imron, aujourd’hui âgé de 43 ans, est en prison depuis 2003 pour avoir assemblé et transporté les explosifs utilisés dans les attentats de Bali, un attentat terroriste en Indonésie qui a tué 202 personnes et fait 200 blessés. De sa cellule au quartier général de la police régionale métropolitaine du Grand Jakarta, ou Polda Metro Jaya, Imron dit qu’il utilise maintenant ses compétences de persuasion pour le bien. Il dit qu’il s’est consacré à empêcher les autres de prendre les mêmes décisions que lui – et il dit qu’il pourrait le faire plus efficacement s’il était libéré.

La Rédemption de Mohammed Khalid

Au cours des deux décennies qui ont suivi les attentats de Bali, le gouvernement indonésien a transformé des dizaines d’anciens terroristes comme Imron en éminents défenseurs de la déradicalisation, leur attribuant des rôles dans les efforts plus larges du pays pour lutter contre l’extrémisme religieux. L’approche est de plus en plus examinée alors que l’Indonésie débat de l’opportunité d’accorder de plus grandes libertés aux anciens terroristes.

Depuis les attentats de Bali en 2002, peu d’attentats d’une telle ampleur se sont produits en Indonésie. Entre 2003 et 2009, le Jakarta JW Marriot, l’ambassade d’Australie et le Ritz Carlton ont été attaqués, très probablement par la Jemaah Islamiyah, mais ces agressions n’ont pas causé un nombre de morts aussi grave que lors des attentats à la bombe de Bali.

Ce succès dans l’écrasement du mouvement a été attribué à la capacité de la police à arrêter des acteurs clés et à démanteler les réseaux terroristes, ainsi qu’aux efforts de déradicalisation d’anciens membres comme Imron.

“Après la bombe de Bali, la police, avec le soutien et la pression internationale, a agi de manière relativement efficace pour fermer les réseaux JI”, a déclaré Ian Wilson, maître de conférences en politique et études de sécurité à l’Université Murdoch de Perth, en Australie.

De 2002 à 2019, l’Indonésie a enregistré un taux de récidive de moins de 6 % pour les personnes reconnues coupables d’infractions liées au terrorisme, contre 13 % pour des crimes tels que les infractions liées à la drogue, selon les données du gouvernement.

“Je donne beaucoup de crédit aux autorités indonésiennes pour leur créativité”, a déclaré Zachary Abuza, professeur au National War College qui a étudié les programmes de déradicalisation en Asie du Sud-Est. « Les Indonésiens ont donné à ces gens [former militants] des boîtes à savon vraiment importantes, ce que nous ne ferions jamais en Occident.

Selon Judith Jacob, analyste de la sécurité à la société de risque et de renseignement Torchlight, l’adhésion de l’Indonésie à d’anciens terroristes dans les efforts de déradicalisation est rare. Seule une poignée d’autres pays ont essayé des approches similaires, avec plus ou moins de succès.

En Irlande du Nord, les ex-prisonniers politiques ont joué un rôle central dans la prévention de la violence depuis la négociation de la paix dans les années 1990. La version saoudienne de la déradicalisation consiste à placer d’anciens militants dans des établissements où ils découvrent un islam plus modéré, reçoivent des conseils et participent à des programmes de remise en forme.

Les centres de déradicalisation en France considérés comme un “fiasco total”

Depuis l’arrestation d’Imron, les autorités indonésiennes ont sollicité son aide de diverses manières, lui permettant de se rendre dans des écoles et de mener des interviews télévisées depuis sa prison. En 2007, malgré les réactions négatives du public, il a été autorisé à publier un livre avertissant les autres des dangers des idéologies terroristes et de la manière de les éviter.

“Il doit être plus important que la simple police”, a déclaré Imron à propos des efforts de déradicalisation de l’Indonésie. “Il doit s’agir de prévention, pas seulement d’arrestations.”

Imron ne porte pas de combinaison de prison et est autorisé à porter ses propres vêtements car il est un détenu de longue durée. Ses cheveux, ses sourcils et sa barbe sont tachetés de gris et il a la bedaine par manque d’exercice. Il s’est excusé publiquement à plusieurs reprises pour ses actions, mais certains groupes de victimes ont rejeté ses expressions de contrition.

“Je ressens toujours le fardeau de ce que j’ai fait avec moi”, a déclaré Imron en octobre, quelques jours avant le 20e anniversaire des attentats de Bali. “Jusqu’à ma mort, je continuerai à dire que je suis désolé.”

Jemaah Islamiyah a émergé dans les années 1990 en cherchant à établir un califat musulman à travers l’Asie du Sud-Est et a attiré l’attention du monde entier avec les attentats à la bombe de Bali. Alors que le gouvernement augmentait le financement et les ressources pour les efforts de lutte contre le terrorisme, il y avait un effort parallèle de déradicalisation sous-traité à des groupes de la société civile ou « ex-djihadistes », a déclaré Jacob. Imron est peut-être le plus important, mais il y en a d’autres, dont Umar Patek, qui a également été impliqué dans les attentats de Bali. L’attaque, perpétrée le 12 octobre 2002 par des kamikazes, visait une rue fréquentée par les étrangers et impliquait l’explosion d’une bombe dorsale dans une boîte de nuit, puis une voiture piégée quelques secondes plus tard alors que les gens fuyaient dans la rue.

Patek, 52 ans, a été condamné à 20 ans de prison en 2012 pour avoir mélangé les produits chimiques utilisés dans les bombes. En août de cette année, après avoir purgé 10 ans de sa peine, il est devenu admissible à la libération conditionnelle. Une partie de sa demande de libération anticipée citait sa participation à un programme de déradicalisation en prison.

À partir de 2003 : les Indonésiens commencent à considérer le complot comme un fait local

Dans une interview vidéo publiée par la prison de l’est de Java où il est incarcéré, Patek a déclaré que s’il était libéré, il ferait plus pour aider à prévenir la violence extrémiste. “J’aimerais aider le gouvernement à éduquer les gens sur la question, pour les millénaires et peut-être les détenus terroristes dans les prisons”, a-t-il déclaré.

Mais la nouvelle de la libération potentielle de Patek a suscité la colère des responsables et des familles des victimes en Australie, dont certains ont mis en doute l’efficacité des efforts de déradicalisation de l’Indonésie.

La libération de Patek « causera davantage de détresse aux Australiens qui étaient les familles des victimes des attentats de Bali », a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese aux journalistes dans le Queensland. « Nous avons perdu 88 Australiens dans cette attaque terroriste. C’était une attaque barbare.

Cependant, certains membres des familles des victimes en sont venus à apprécier les efforts des ex-militants. Le mari de Hayati Eka Laksmi a été tué dans l’attentat à la bombe lorsque la voiture dans laquelle il se trouvait a été soufflée par la camionnette qui a explosé devant le Sari Club à Kuta. Elle a rencontré Imron en prison.

“Au début, je voulais le couper avec un rasoir et frotter des piments sur ses blessures”, a-t-elle déclaré. “Mais alors j’aurais été comme lui. Je ne voulais pas combattre la violence avec plus de violence. Je lui ai pardonné pour qu’il puisse aller mieux. Je voulais qu’il aille mieux pour que lui et d’autres ne retournent pas à Jemaah Islamiyah. Je lui ai dit : ‘Ne laisse personne d’autre se sentir comme nous.’ ”

Alors que les autorités indonésiennes ont vanté l’efficacité de leurs efforts de déradicalisation, Jacob, l’analyste de la sécurité, a averti qu’il n’est pas clair à quel point ces anciens radicaux ont changé d’avis.

« Cela signifie-t-il qu’un individu renonce à toute croyance dans l’idéologie d’un groupe ou simplement à un engagement dans la violence ? elle a demandé.

Mais Julie Chernov Hwang, professeure au Goucher College et auteure de “Why Terrorists Quit”, soutient que des personnalités comme Imron jouent un rôle décisif.

“Son influence, bien que limitée aux détenus de Polda Metro Jaya, s’est fait sentir de manière tangible”, a-t-elle déclaré, ajoutant que de nombreuses personnes qu’elle a interrogées entre 2010 et 2016 ont cité les conversations avec Imron comme importantes pour remettre en question leur point de vue sur la violence.

Son influence, cependant, est largement limitée aux autres détenus de sa prison, a déclaré Chernov. “Si Imron avait plus de liberté de mouvement, il aurait une portée plus large.”

“Ici, je ne peux pas travailler pour déradicaliser efficacement les gens”, a-t-il déclaré.