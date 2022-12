L’Indonésie veut faire une OPEP pour ce métal convoité

Londres

L’Indonésie produit plus de nickel que tout autre pays. Alors que la demande de batteries pour alimenter la transition énergétique monte en flèche, cela représente une énorme opportunité, et la nation de l’archipel de 276 millions d’habitants a l’intention d’en profiter.

Avec la révolution des véhicules électriques qui fait grimper la demande de métaux clés pour les batteries tels que le nickel, l’Indonésie a commencé à faire du lobbying pour la création d’un groupe de type OPEP – mais au lieu de régir l’exportation de pétrole, il unirait les meilleurs mineurs, leur permettant de aligner leurs politiques.

L’offre ressemble à un long shot. Le Canada, un autre grand producteur, a déclaré qu’il serait “très peu probable” de participer. Le marché du nickel est également structuré très différemment du marché du pétrole brut, avec des entreprises privées plutôt que des entreprises nationales qui dirigent le spectacle.

“Je ne suis pas convaincu que cela se prêtera aussi bien à un cartel de producteurs”, a déclaré Richard Bronze, analyste chez Energy Aspects, une société de recherche.

Mais la campagne de l’Indonésie est une indication de la façon dont la transition énergétique propre pourrait remodeler la géopolitique, alors que les pays disposant de réserves de nickel, de cobalt et de lithium de grande valeur cherchent à tirer parti de leur accès aux produits de base en demande.

“C’est une façon dont ils pensent qu’ils pourraient être plus pertinents pour le marché mondial de l’énergie et la géopolitique, et faire partie de cette économie énergétique émergente”, a déclaré Jane Nakano, chercheuse principale spécialisée dans la sécurité énergétique et le changement climatique au Center for Strategic et études internationales.

Au cours des 62 années qui se sont écoulées depuis sa création, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, mieux connue sous le nom d’OPEP, a parfois joué un rôle crucial dans la formation du marché mondial du pétrole, notamment lorsque ses membres arabes ont interdit les exportations vers les États-Unis et d’autres pays. sur leur soutien à Israël en 1973. Il a attiré la colère de la Maison Blanche en octobre pour avoir décidé de réduire la production, une politique qu’il a réaffirmée lors d’une réunion étroitement surveillée dimanche.

Mais avec la demande mondiale de combustibles fossiles qui devrait atteindre son apogée, sa position politique est moins certaine, tandis que les pays ayant accès aux métaux et minéraux essentiels à la transition vers une énergie propre pourraient accroître leur influence.

“La transition vers une énergie propre signifie le passage d’un système à forte intensité de carburant à un système à forte intensité de matériaux”, a déclaré l’Agence internationale de l’énergie dans un rapport publié en 2021, notant qu’un véhicule électrique typique nécessite six fois plus de minéraux qu’une voiture conventionnelle. Il prévoit que les véhicules électriques et les systèmes de stockage sur batterie seront les principaux consommateurs finaux de nickel d’ici 2040, supplantant l’industrie de l’acier inoxydable.

L’Indonésie devrait bénéficier de ce changement. Après avoir interdit les exportations de minerai de nickel en 2020 – déclenchant un différend commercial avec l’Union européenne -, elle a rapidement développé sa propre capacité de traitement en aval avec l’aide d’investisseurs étrangers. Le pays représente désormais plus de 38 % de l’approvisionnement mondial en nickel raffiné, selon les données de la société d’information commerciale CRU Group. Sa part ne cesse d’augmenter.

Le pays “devrait être la plus grande source de croissance dans les années à venir”, a déclaré Ewa Manthey, stratège matières premières chez ING. « La production de nickel augmente pour répondre à la demande croissante du secteur des batteries de véhicules électriques. »

L’Indonésie a quitté l’OPEP en 2009 et à nouveau en 2016 en raison de désaccords sur les réductions de production. Mais les chefs de gouvernement soutiennent maintenant qu’un cartel similaire pour le nickel pourrait être avantageux, renforçant la coordination avec d’autres grands producteurs. La Russie représente près de 20 % des approvisionnements mondiaux de la qualité de nickel nécessaire aux batteries, selon Manthey. Le Canada et l’Australie sont également de gros joueurs. Cette dernière est en concurrence avec l’Indonésie pour les plus grandes réserves mondiales de nickel.

En s’associant à d’autres producteurs, l’Indonésie pourrait, en théorie, avoir plus d’emprise sur les prix. Malgré les perspectives prometteuses de la demande, les prix du nickel à la Bourse des métaux de Londres peuvent être très volatils. Après avoir atteint un pic au début de cette année à la suite de l’invasion de l’Ukraine – forçant à un moment donné le LME à interrompre ses échanges –, ils ont fortement baissé. Il y a maintenant une offre excédentaire alors que les perspectives économiques mondiales se sont assombries, ce qui a entraîné une baisse de la demande des fabricants d’acier inoxydable.

“S’ils peuvent contrôler un peu mieux l’offre, ils pourraient gonfler un peu mieux le prix du nickel”, a déclaré Alistair Ramsay, vice-président des métaux énergétiques chez Rystad Energy.

Les personnes qui suivent le marché du nickel sont sceptiques quant à la faisabilité d’un tel arrangement. C’est en partie à cause de la façon dont l’industrie est organisée. Alors que l’offre est concentrée dans quelques pays, ce sont les entreprises individuelles qui contrôlent la production. C’est différent de la production de pétrole dans des pays comme l’Arabie saoudite, la Russie ou les Émirats arabes unis, par exemple, qui est dominée par des entreprises publiques.

“Nous pensons que l’idée de l’Indonésie de créer un groupe de type OPEP pour les métaux de batterie tels que le nickel serait difficile à réaliser car, contrairement aux pays de l’OPEP, les opérations minières des principaux producteurs de nickel sont contrôlées par diverses sociétés privées”, a déclaré Jason Sappor, un analyste principal des métaux et des mines chez S&P Global Commodity Insights.

L’Indonésie n’a pas non plus d’adhésion politique pour le moment. Une source gouvernementale a déclaré à Reuters qu’il est «très peu probable» que le Canada se joigne à l’effort.

De plus, Nakano du Centre d’études stratégiques et internationales n’est pas convaincu que cela aiderait l’Indonésie à terme, car cela pourrait effrayer les investisseurs étrangers que le pays courtise pour développer son secteur minier.

L’influence de l’OPEP a augmenté et diminué au fil des ans. L’émergence des États-Unis en tant que producteur majeur de schiste au cours de la dernière décennie a affaibli sa position. Mais le cartel est de retour sous les projecteurs depuis que la pandémie et la guerre de la Russie en Ukraine ont secoué les marchés de l’énergie, amplifiant les conséquences de ses décisions d’approvisionnement.

Pour les pays prenant la mesure de la transition énergétique propre, cela semble présenter un modèle séduisant. Le journal The Guardian a rapporté que le Brésil, l’Indonésie et la République démocratique du Congo envisagent de créer une “OPEP pour les forêts tropicales” pour régir les efforts de conservation. Il a également été question que des pays d’Amérique du Sud comme l’Argentine, la Bolivie et le Chili pourraient créer une association sur le lithium.

Il reste à voir si ces efforts d’organisation donneront des résultats. Mais les propositions soulignent comment la chasse aux ressources qui alimenteront l’abandon des combustibles fossiles est susceptible de créer de nouvelles alliances politiques.

C’est d’autant plus vrai que la concurrence pour les ressources entre les États-Unis et la Chine s’intensifie. Mais d’autres pays qui ont un accès direct aux métaux des batteries et à d’autres minéraux importants veulent également avoir leur mot à dire.

“Le marché des métaux et son importance pour la transition énergétique est une chose à laquelle nous prenons tous conscience et nous nous adaptons à la façon dont cela va fonctionner dans la pratique”, a déclaré Bronze.