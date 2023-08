L’Indonésie va déplacer ses capitaux de Jakarta vers Nusantara, mais ce ne sera pas facile

Jokowi, comme on l’appelle communément dans son pays, est fervent optimiste quant à ce mégaprojet. Il pense que Nusantara apportera des opportunités commerciales et d’investissement à l’Indonésie.

Cette décision, qui devrait avoir lieu d’ici 2045, fait partie du plan du président indonésien Joko Widodo visant à répartir l’activité économique dans tout le pays et à réduire la population de la capitale et les embouteillages.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement augmenterait les investissements à plus de 20 %, Agung Wicaksono, adjoint au financement et à l’investissement à l’Autorité de la capitale nationale de Nusantara, a déclaré que cela ne faisait pas partie des discussions pour le moment.

Le président indonésien Joko Widodo est fervent optimiste quant au mégaprojet et croit aux opportunités commerciales et d’investissement que Nusantara apportera à l’Indonésie.

Dans l’état actuel des choses, a-t-elle expliqué, la ville est sujette aux inondations et on ne fait pas assez pour atténuer le problème.

De nombreux habitants de Jakarta vivent dans des zones rurales et n’ont pas les ressources nécessaires pour déménager, a déclaré Archer.

Même s’ils le faisaient, ils finiront probablement par vivre dans des conditions de logement similaires à moins que le gouvernement ne leur fournisse un logement abordable à Nusantara.

« Si le gouvernement ne continue pas à investir dans la protection de Jakarta, les conditions de ceux qui restent sur place vont empirer », a prévenu Archer.

« Ils vont être confrontés à des inondations encore plus graves et à une plus grande exposition aux maladies d’origine hydrique, et les infrastructures telles que les immeubles de bureaux, les maisons et les centres commerciaux seront également affectées. »