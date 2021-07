L’Indonésie signale le jour le plus meurtrier de la pandémie de Covid, avec 2 069 décès en 24 heures

Le jour le plus meurtrier du pays depuis le début de la pandémie marque une augmentation de près de 600 décès au cours des 24 heures précédentes, et est nettement plus élevé que le record d’une seule journée de la semaine dernière de 1 566 décès, selon les données du ministère de la Santé.

L’augmentation inquiétante des décès dus à Covid en Indonésie survient alors que le nombre de cas monte en flèche, qui a vu les nouvelles infections grimper à plus de 45 000 mardi, contre 28 000 lundi. Les responsables de la santé avaient récemment signalé un nombre record de nouvelles infections hebdomadaires, avec 350 273 cas enregistrés au cours des sept jours se terminant le 12 juillet.

Le gouvernement indonésien a décidé lundi d’assouplir ses restrictions pandémiques, permettant à certains commerces et centres commerciaux de rouvrir malgré le nombre élevé de tests Covid positifs. Le président du pays, Joko Widodo, a défendu l’assouplissement des règles en citant la baisse des taux d’occupation des hôpitaux du pays.

Même dans les régions les plus touchées d’Indonésie, l’assouplissement a permis aux marchés traditionnels, aux vendeurs et aux restaurants en plein air de rejoindre certaines entreprises et mosquées lors de la réouverture, bien que les bureaux restent sous les ordres de fermeture. La variante Delta a alimenté de nouvelles infections dans un certain nombre de régions en dehors de la capitale Jakarta, notamment Java et Bali.

L’Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, a enregistré 3,19 millions de cas confirmés de Covid, le 14e chiffre le plus élevé de tous les pays du monde. Avec 58,7 millions de doses d’un vaccin Covid administrées jusqu’à présent, la nation asiatique a subi 84 766 décès dus au virus tout au long de la pandémie.

