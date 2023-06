L’Indonésie s’apprête à expulser un surfeur australien emprisonné pour saccage ivre dans une province conservatrice

JAKARTA, Indonésie (AP) – Un surfeur australien qui a été emprisonné pour avoir attaqué plusieurs personnes alors qu’il était ivre et nu dans la province musulmane profondément conservatrice d’Indonésie, Aceh, devait être expulsé samedi soir vers son pays après avoir accepté de s’excuser et de verser une indemnisation.

Bodhi Mani Risby-Jones, 23 ans, du Queensland, a été arrêté fin avril sur l’île de Simeulue, une station de surf de la régence de West Aceh, après que la police l’a accusé de s’être livré à un saccage ivre qui a laissé un pêcheur gravement blessé.

Risby-Jones a été libéré de prison mardi après avoir suivi un processus de justice réparatrice et s’est excusé pour l’attaque et a accepté de verser une indemnité à la famille du pêcheur. Cela lui a permis d’éviter d’aller au tribunal et de faire face à une éventuelle accusation d’agression qui aurait pu lui valoir jusqu’à cinq ans de prison.

Son avocat, Idris Marbawi, a déclaré que les deux parties avaient convenu que Risby-Jones paierait à la famille du pêcheur les frais d’hospitalisation et une cérémonie de paix traditionnelle. Le paiement total était de 300 millions de roupies (20 000 $). Le pêcheur a été opéré à Banda Aceh, la capitale provinciale, pour des fractures et une grave infection aux jambes.

« Risby-Jones est le premier étranger à avoir résolu avec succès une affaire par le biais de la justice réparatrice dans la province d’Aceh », a déclaré Marbawi. « Il a profondément regretté ce qui s’est passé et a juré de retourner en Indonésie pour surfer. »

Après sa libération, Risby-Jones est resté deux jours dans un centre de détention pour migrants à Meulaboh, la capitale de la province d’Aceh occidental, en attendant que ses billets d’avion et ses documents de voyage soient prêts.

Il a été escorté par des agents de l’immigration jusqu’à l’aéroport de Banda Aceh pour le vol vers Jakarta vendredi soir, et a passé la nuit dans un centre de détention à l’aéroport international Soekarno-Hatta de Jakarta. Il devait partir pour Melbourne samedi soir, a déclaré Marbawi.

Des images de sa libération mardi ont montré que Risby-Jones était escorté par des officiers jusqu’à un bus après avoir embrassé et dit au revoir à plusieurs gardiens de prison.

« Cela a été long à venir et je me sens incroyable et super heureux et reconnaissant », a-t-il déclaré. « Tout le monde a été très gentil et m’a bien accueilli. Merci. »

Les autorités de l’immigration se sont coordonnées avec des diplomates australiens sur son expulsion, a déclaré Marbawi.

Les actes de violence commis par des étrangers sont très rares à Aceh, la seule province d’Indonésie à majorité musulmane qui pratique la charia, une concession faite par le gouvernement central en 2001 dans le cadre des efforts visant à mettre fin à une guerre d’indépendance de plusieurs décennies. La vente et la consommation d’alcool sont interdites à Aceh, et les personnes trouvées ivres ont été fouettées en public.

The Associated Press