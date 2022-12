L’Indonésie s’apprête à adopter un nouveau code pénal qui interdira les relations sexuelles hors mariage

Le nouveau code pénal indonésien condamnerait ceux qui ont des relations sexuelles hors mariage à un an de prison.

Le Parlement devrait tenir une session plénière mardi pour ratifier le nouveau code.

Les experts juridiques ont qualifié le nouveau code de “énorme revers pour l’Indonésie”.



L’Indonésie devrait ratifier mardi des modifications radicales de son code pénal, ont confirmé de hauts responsables, dans le cadre d’une refonte juridique qui, selon les critiques, pourrait faire reculer les libertés démocratiques et la moralité policière durement acquises dans la nation d’Asie du Sud-Est.

Parmi les révisions les plus controversées du code figurent des articles qui pénaliseraient les relations sexuelles hors mariage avec jusqu’à un an de prison, interdiraient la cohabitation entre couples non mariés, insulteraient le président et exprimeraient des opinions contraires à l’idéologie nationale, connue sous le nom de Pancasila.

Le vice-président de la Chambre des représentants, Sufmi Dasco Ahmad, et Bambang Wuryanto, chef de la commission parlementaire chargée de superviser la révision, ont déclaré lundi à Reuters que le Parlement tiendrait une session plénière mardi pour ratifier le nouveau code.

Le gouvernement et la Chambre des représentants se sont mis d’accord sur le projet de code, éliminant un obstacle à son adoption.

Après des décennies d’élaboration, la révision du code pénal de l’ère coloniale du pays a déclenché des manifestations de masse ces dernières années, bien que la réponse ait été considérablement plus discrète cette année.

Le Parlement avait prévu de ratifier un projet de nouveau code en septembre 2019, mais des manifestations à l’échelle nationale contre les menaces perçues pour les libertés civiles ont interrompu son adoption.

Les législateurs de la troisième plus grande démocratie du monde ont depuis édulcoré certains des articles jugés les plus controversés.

Des articles révisés sur les relations sexuelles hors mariage et la cohabitation, par exemple, stipulent désormais que de telles plaintes ne peuvent être signalées que par des parents proches tels qu’un conjoint, un parent ou un enfant, tandis que l’insulte au président ne peut être signalée que par le président.

Mais les experts juridiques et les groupes de la société civile affirment que les changements ne vont pas assez loin.

“Ce code pénal est un énorme revers pour l’Indonésie”, a déclaré Bivitri Susanti, expert en droit de l’Université d’Indonésie.

“L’État ne peut pas gérer la moralité”, a-t-elle déclaré.

Susanti a ajouté :

Le devoir du gouvernement n’est pas d’arbitrer entre l’Indonésie conservatrice et libérale.

Les articles sur le droit coutumier, le blasphème, la protestation sans notification et l’expression d’opinions divergentes de la Pancasila étaient tous juridiquement problématiques car ils pouvaient être largement interprétés, a-t-elle déclaré.

Une fois ratifié, le nouveau code entrera en vigueur après trois ans lorsque le gouvernement et les institutions concernées rédigeront les règlements d’application connexes.