L’Indonésie saisit un pétrolier iranien soupçonné de transfert illégal de pétrole dans ses eaux territoriales

JAKARTA, Indonésie (AP) – Les autorités indonésiennes ont déclaré mercredi avoir saisi un pétrolier iranien et arrêté les membres de son équipage pour avoir transféré illégalement du pétrole à un autre navire dans la zone économique exclusive du pays.

Le navire sous pavillon iranien – MT Arman 114 – transportant 272 569 tonnes métriques (2,3 millions de barils) de pétrole brut d’une valeur de 4,6 billions de roupies (305 millions de dollars) a été saisi vendredi alors qu’il effectuait un transbordement illégal de pétrole vers le pétrolier battant pavillon camerounais – MT S Tinos – dans la zone économique exclusive de l’Indonésie près des eaux de Natuna, a déclaré Aan Kurnia, chef des garde-côtes indonésiens.

Un navire des garde-côtes indonésiens a détecté des activités suspectes à l’aube et a tenté d’approcher les deux pétroliers. Le pétrolier iranien s’est enfui vers les eaux territoriales malaisiennes en déversant du pétrole lorsque le tuyau reliant les deux pétroliers s’est détaché. Le pétrolier a ignoré divers signaux pour s’arrêter, allant des klaxons et des avertissements via des haut-parleurs aux coups de feu en l’air, a déclaré Kurnia.

Il a ajouté que le pétrolier iranien, qui transportait également trois passagers en plus de son équipage, a ensuite été arrêté par les garde-côtes indonésiens avec l’aide de son homologue malaisien. Le pétrolier battant pavillon camerounais a réussi à s’échapper.

Les autorités interrogent toujours le capitaine national égyptien du pétrolier et 28 membres d’équipage syriens, a déclaré Kurnia.

Kurnia a déclaré que le pétrolier faisait face à diverses violations, notamment le fait de ne pas afficher de drapeau national, la fermeture de leurs systèmes d’identification, l’ancrage illégal, ainsi que le transfert illégal de carburant entre les navires et le déversement de pétrole.

Les autorités escortaient le pétrolier iranien vers l’île de Batam, près de Singapour, pour une enquête plus approfondie, a déclaré Kurnia.

En 2021, les autorités indonésiennes ont saisi un autre pétrolier iranien et un pétrolier panaméen pour un transfert illégal similaire de pétrole. Les pétroliers ont été libérés des mois plus tard après une affaire judiciaire où ils ont été condamnés à une amende de 2 milliards de roupies (près de 140 000 dollars) pour avoir déversé du pétrole dans la mer. Les capitaines des navires ont été condamnés à un an de prison.

L’Iran, qui abrite d’importantes réserves de pétrole et de gaz naturel, a vu ses ventes à l’étranger profondément affectées par les sanctions américaines après que l’ancien président Donald Trump a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales en 2018. Cela a coupé une source cruciale de revenus gouvernementaux dans le long -économie anémique.

Depuis lors, l’Iran s’est appuyé sur les ventes au marché noir et sur les accords avec le Venezuela pour maintenir ses ventes.

La flotte de pétroliers appartenant à l’État iranien éteint régulièrement leurs trackers du système d’identification automatique pour essayer de masquer où ils livrent leur cargaison. Ces balises AIS, une mesure de sécurité pour que les autres navires sachent ce qui les entoure, peuvent être suivies. Les analystes disent que ces navires transfèrent souvent leur pétrole à d’autres navires, qui vendent ensuite le pétrole brut sous de faux prétextes.