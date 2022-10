L’Indonésie révoque les licences de deux sociétés pharmaceutiques après un médicament semblable à un sirop lié à la mort d’enfants

L’agence indonésienne de l’alimentation et des médicaments (BPOM) a déclaré lundi qu’elle avait révoqué les licences de production de médicaments de type sirop de deux entreprises locales pour avoir enfreint les règles de fabrication, alors qu’elle enquête sur la mort de plus de 150 enfants en raison d’une lésion rénale aiguë (IRA).

La décision intervient après que l’Indonésie a temporairement interdit la vente de certains médicaments à base de sirop et identifié la présence dans certains produits d’éthylène glycol et de diéthylène glycol comme facteurs possibles de décès par AKI, dont la plupart concernaient des enfants de moins de cinq ans.

Les deux sont utilisés dans les antigels et les liquides de frein et d’autres applications industrielles, mais aussi comme alternative moins chère dans certains produits pharmaceutiques à la glycérine, un solvant ou un épaississant dans de nombreux sirops contre la toux. Ils peuvent être toxiques et entraîner des lésions rénales aiguës.

RAPPEL DE MÉDICAMENTS CONTRE LA PRESSION ARTÉRIELLE CONTENANT POSSIBLEMENT “UNE IMPURETÉ” CAUSANT LE CANCER

Le chef de BPOM, Penny K. Lukito, a déclaré aux journalistes que les licences de fabrication de “liquide oral” des deux sociétés, PT Yarindo Farmatama et PT Universal Pharmaceutical Industries, avaient été révoquées, ajoutant que BPOM poursuivait des poursuites pénales à leur encontre.

Les deux entreprises ont produit des médicaments avec des matières premières de qualité inférieure, n’ont pas signalé de changement d’ingrédients et ont utilisé certains matériaux au-delà des directives, a déclaré Penny.

PT Yarindo Farmatama n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Un avocat de PT Universal Pharmaceutical Industries a refusé de commenter, citant l’enquête en cours.

L’Indonésie a connu une augmentation des cas d’IRA chez les enfants depuis août, ce qui, selon son ministre de la Santé, était très probablement dû à des changements dans les ingrédients bruts utilisés dans les sirops contre la toux et la fièvre.

L’Indonésie importe ses ingrédients bruts pour la médecine principalement de Chine et d’Inde, selon le ministère de la Santé.

Les autorités ont déclaré que les solvants utilisés dans les sirops des deux sociétés contenaient des impuretés.

BPOM a déclaré lundi que l’un de ces solvants, le propylène glycol, avait été fabriqué par Dow Chemical Thailand. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

BPOM a déclaré qu’il examinerait les distributeurs des deux fabricants de médicaments pour voir s’ils fournissaient des matériaux à d’autres sociétés pharmaceutiques.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Indonésie a enquêté sur des cas d’IRA en consultation avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à la suite d’un incident similaire en Gambie au début de cette année, qui a fait au moins 70 décès liés à des sirops fabriqués par l’Inde Maiden Pharmaceuticals.