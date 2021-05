L’Indonésie reprend l’utilisation du lot de vaccin AstraZeneca Covid-19 suspendu après qu’aucun lien avec la mort soudaine d’un patient n’a été trouvé

Le lot massif de vaccins contre le coronavirus de la société anglo-suédoise AstraZeneca a été remis en service jeudi par les autorités indonésiennes. Connu sous la dénomination «CTMAV547», il contient 448 480 doses du vaccin.

«D’après les résultats des tests, on peut conclure qu’il n’y avait aucune relation entre la qualité du lot de vaccin COVID-19 numéro CTMAV547 et l’événement post-immunisation signalé» l’Autorité indonésienne des produits alimentaires et pharmaceutiques (BPOM) a déclaré dans un communiqué.

«Pour cette raison, l’utilisation du vaccin AstraZeneca Covid-19 numéro de lot CTMAV 547 peut être reprise.»

Le lot a été renvoyé au chien de garde des consommateurs plus tôt ce mois-ci après la mort d’un homme de 22 ans un jour après avoir reçu une injection provenant de CTMAV547. Les vaccins du lot ont été envoyés pour d’autres tests de «stérilité et toxicité», pour s’assurer qu’ils n’étaient pas à l’origine de la mort de l’homme. Le rapport détaillé sur le lot publié mercredi indique que le vaccin n’a pas présenté de toxicité anormale ni de problèmes de stérilité, et a été jugé parfaitement apte à être utilisé.

Avant l’incident, les vaccins du lot ont été distribués aux membres de l’armée du pays, ainsi qu’à Jakarta, la capitale. Aucun incident majeur lié à son utilisation n’a été signalé avant le décès à la mi-mai.

L’Indonésie a largement utilisé le vaccin AstraZeneca dans sa campagne de vaccination de masse, recevant environ 4 millions de doses dans le cadre du programme COVAX, soutenu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré près de 1,8 million de cas de Covid-19, et plus de 49 700 personnes ont succombé à la maladie.

