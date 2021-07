L’Indonésie prolonge les restrictions de Covid après avoir atteint un record national de décès quotidiens alors que les infections augmentent

Le président Joko Widodo a déclaré mardi que les restrictions existantes, y compris la fermeture des centres commerciaux et les mandats de travail à domicile, resteraient en place jusqu’à la semaine prochaine en raison du niveau élevé d’infection actuellement observé dans le pays.

Alors que le gouvernement vise à commencer à assouplir ces restrictions à partir de lundi, une telle décision dépend de la diminution des infections. Plus tôt ce mois-ci, lorsque les restrictions ont été annoncées, le gouvernement a indiqué qu’il souhaitait des infections à un niveau de 10 000 cas par jour ou moins avant d’assouplir les restrictions.

La décision d’étendre les mesures contre les coronavirus intervient après que l’Indonésie a enregistré lundi son plus grand nombre de décès quotidiens de Covid, avec 1 338 vies perdues. Les cas, tout en montrant une légère baisse le 20 juillet à quelque 38 000 nouvelles infections, sont toujours élevés.

L’Indonésie est récemment devenue l’épicentre du coronavirus de l’Asie du Sud-Est, après avoir dépassé l’Inde dans le nombre de cas confirmés quotidiennement. Vendredi et samedi, l’Indonésie a signalé plus de 50 000 cas de Covid, tandis que l’Inde en a signalé respectivement 38 000 et 41 000.

Les systèmes hospitaliers seraient surchargés en Indonésie, avec des scènes de parkings transformés en services d’urgence capturés plus tôt ce mois-ci, ainsi que des cas de pénurie d’oxygène et des médecins devant choisir les patients à sauver.

La lenteur du déploiement du vaccin a également exacerbé les effets de la pandémie sur le pays. Selon Our World in Data, 15,1 % de la population a reçu une dose de vaccin et 6 % sont complètement vaccinés.

Depuis le début de la pandémie, l’Indonésie a enregistré plus de 76 000 décès et plus de 2,9 millions de cas, selon les chiffres du gouvernement.

