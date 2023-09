L’Indonésie pourrait être la « porte d’entrée » vers les investissements dans les véhicules électriques dans l’ASEAN

Les politiques indonésiennes favorables aux véhicules électriques ont attiré les investisseurs internationaux dans le pays, mais les experts estiment qu’elles pourraient également stimuler les investissements dans l’industrie automobile de l’Asie du Sud-Est de manière plus générale.

L’Indonésie pourrait être la « porte d’entrée » vers le reste de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, a déclaré Anindya Novyan Bakrie, PDG et président-directeur de Bakrie & Brothers, un conglomérat indonésien dont l’unité de véhicules électriques VKTR fabrique des bus électriques ainsi que des pièces pour véhicules électriques.

Ce pays d’Asie du Sud-Est est riche en cuivre, nickel, cobalt et bauxite, des matériaux essentiels à la fabrication des batteries des véhicules électriques. L’Indonésie est le le plus grand exportateur de nickel, représentant 22% des réserves mondiales, selon un rapport de l’ASEAN Briefing.

L’Indonésie a courtisé des sociétés comme Tesla dans l’espoir de transformer ses richesses en ressources en un centre clé de la chaîne d’approvisionnement mondiale pour les véhicules électriques.

« La richesse de l’Indonésie en ressources naturelles nécessaires aux véhicules électriques soutient son attractivité… et constitue certainement un facteur d’attraction pour les investissements dans les véhicules électriques, en particulier à la suite d’une interdiction du minerai de nickel et d’un gouvernement qui appelle de plus en plus à la valorisation de ses ressources naturelles pour débloquer la croissance économique. « , a déclaré à CNBC Koketso Tsoai, analyste automobile chez BMI Fitch Solutions.

L’Indonésie a interdit les exportations de certains métaux et minéraux dans le but d’attirer sur ses côtes les investisseurs et les fabricants qui ont besoin de ces matériaux.