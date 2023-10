L’Indonésie nie toute responsabilité dans la brume en Malaisie sur fond de problèmes de qualité de l’air transfrontalier

L’Indonésie a démenti vendredi que les incendies de forêt et de tourbe sur les îles de Sumatra et de Bornéo soient à l’origine de la brume en Malaisie, après que le gouvernement voisin a envoyé une lettre se plaignant de la qualité de l’air et demandant de travailler ensemble pour faire face aux incendies.

Les incendies de forêt et de tourbe constituent un problème annuel en Indonésie qui met à rude épreuve les relations avec les pays voisins. Ces dernières années, la fumée des incendies a recouvert certaines parties de l’Indonésie, de Singapour, de la Malaisie et du sud de la Thaïlande.

Certaines régions de Malaisie ont déclaré avoir ressenti de la fumée provenant des incendies indonésiens depuis la semaine dernière, mais le gouvernement indonésien a nié que ces incendies en soient la cause.

« Jusqu’à présent, il n’y a pas de brume transfrontalière. Pas de fumée transfrontalière. Je ne sais pas sur quelle base la Malaisie fait ces déclarations », a déclaré Siti Nurbaya Bakar, ministre indonésien de l’Environnement et des Forêts, à l’Associated Press.

La capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur, et Kuching, l’une de ses villes située sur l’île de Bornéo, ont récemment été classées parmi les cinq villes les plus polluées au monde par IQAir, une entreprise suisse spécialisée dans les technologies de la qualité de l’air.

Il existe plus de 1 900 points chauds enregistrés à Sumatra, principalement dans la province du sud de Sumatra, selon les données de l’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique. Lundi, le gouvernement local du sud de Sumatra a demandé aux habitants de travailler à domicile et aux écoles d’accéder à Internet au milieu d’un voile de brume. Des centaines d’incendies de forêt dans la province du Kalimantan du Sud, sur l’île de Bornéo, ont rendu la fumée encore plus répandue, en particulier au cours de la semaine dernière. Le gouvernement local a également appelé les étudiants à suivre un enseignement en ligne car la qualité de l’air est malsaine.

Les autorités indonésiennes ont jusqu’à présent ignoré la demande de la Malaisie.

Bakar a fourni des données gouvernementales montrant que, même si elle fluctue, la qualité de l’air dans les régions où des incendies de tourbe et de forêt ont eu lieu la semaine dernière s’améliore.

« Nous travaillons toujours pour gérer au mieux les incendies de forêt et de terres dans les îles de Bornéo et de Sumatra. Et la situation sur le terrain s’améliore », a-t-elle déclaré, ajoutant que la pluie facilitait le processus dans plusieurs domaines. notamment grâce aux efforts du gouvernement pour semer la pluie.