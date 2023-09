Les nations de la région Asie-Pacifique ne devraient jamais devenir les mandataires de puissances étrangères, a déclaré le président Joko Widodo

Le président indonésien Joko Widodo a souligné la nécessité d’une unité au sein de l’ASEAN, affirmant que le bloc économique d’Asie du Sud-Est doit maintenir de bonnes relations dans l’intérêt de la stabilité régionale.

S’exprimant mercredi lors du sommet du groupe à Jakarta, le président Widodo a appelé les États membres à « travailler de concert pour parvenir à une coopération juste et mutuellement bénéfique » exhortant à lutter contre les querelles et les conflits entre voisins.

« L’ASEAN a accepté de ne servir de mandataire à aucune puissance. Ne transformez pas notre navire en un champ de bataille pour une rivalité destructrice. » a-t-il dit, comparant l’organisme international à un navire en mer. « En tant que dirigeants, nous devons veiller à ce que ce navire continue à avancer et à naviguer et nous devons en devenir le capitaine pour parvenir ensemble à la paix, à la stabilité et à la prospérité. »

En savoir plus L’Indonésie réfute la « déclaration commune » du Pentagone sur la Chine et la Russie

Le président indonésien a appelé à un « stratégie tactique à long terme » affirmant que les membres de l’ASEAN devraient élaborer un plan de coopération qui soit « pertinent et répondant aux attentes des gens. »

Les commentaires de Widodo interviennent peu après que le chef de la défense de Jakarta, Prabowo Subianto, se soit rendu dans la capitale américaine pour des entretiens avec son homologue américain. Pendant le voyage, le Pentagone a publié un « communiqué de presse commun » qui a été attribué à Subianto et critique à la fois la Russie et la Chine. Subianto, cependant, s’est par la suite distancé de la missive et a insisté sur le fait que l’Indonésie cherchait à établir de bonnes relations avec les deux pays.

« Il n’y a pas de déclaration commune ni de conférence de presse. Ce qu’il est important pour moi de souligner, c’est que nos relations avec la Chine sont très bonnes. Nous nous respectons, nous avons déjà une compréhension mutuelle. Je l’ai transmis aux États-Unis. » dit Subianto. « Nous sommes des amis proches de la Chine, nous respectons l’Amérique et nous recherchons l’amitié avec la Russie. »

Les États-Unis et la Russie sont dans une impasse sur l’Ukraine depuis que Moscou a lancé son opération militaire en février 2022. Dans le même temps, les tensions persistent entre Washington et Pékin sur des questions allant du commerce à Taiwan.

Le ministre de la Défense a également évoqué son intention de se rendre à Pékin et à Moscou dans les mois à venir, soulignant ainsi la position plus amicale de l’Indonésie à l’égard des deux puissances.

Fondé au plus fort de la guerre froide, le bloc de l’ASEAN est composé de 10 États membres et compte quelque 600 millions d’habitants. L’organisation accorde une grande importance au développement économique, mais entretient également un réseau d’alliances et de partenariats pour favoriser la diplomatie dans la région.

Les membres de l’ASEAN se réuniront à nouveau plus tard cette semaine pour leur sommet en Asie de l’Est, auquel participeront de hauts responsables de Russie, de Chine, d’Inde, du Japon et des États-Unis.