L’Indonésie manifeste son intention de co-organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2034 avec l’Australie, la Malaisie et Singapour

L’Indonésie est en pourparlers avec l’Australie au sujet d’une éventuelle candidature commune à l’organisation de la Coupe du monde 2034 avec la Malaisie et Singapour, a déclaré mercredi le président de la fédération nationale de football (PSSI).

La FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, a invité les associations membres d’Asie et d’Océanie à soumissionner pour les droits de l’édition 2034 la semaine dernière.

A LIRE AUSSI| Lionel Messi, titulaire douteux pour l’Argentine ; Vinicius Jr de retour avec le Brésil pour les qualifications pour la Coupe du monde

« Nous discutons (d’une offre) avec l’Australie », a déclaré le président du PSSI, Erick Thohir, cité par le Sydney Morning Herald.

« Lorsque j’ai visité la Malaisie et Singapour, les deux pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre l’Indonésie et l’Australie. »

Lorsqu’on lui a demandé de commenter une éventuelle candidature commune, Football Australia a renvoyé à Reuters un communiqué de la semaine dernière selon lequel il « étudiait la possibilité de postuler pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2029 et/ou la Coupe du Monde de la FIFA 2034 ».

Le PSSI n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Après avoir annoncé que l’Espagne, le Maroc et le Portugal accueilleraient la Coupe du monde 2030, tandis que l’Uruguay, le Paraguay et l’Argentine organiseraient les matchs d’ouverture, la FIFA a invité l’Asie et l’Océanie à postuler pour 2034.

L’Arabie Saoudite a rapidement annoncé son intention de soumissionner pour les droits d’hébergement et la FIFA a fixé au 31 octobre la date limite pour que les autres parties intéressées fassent connaître leurs intentions.

A LIRE AUSSI| Le Premier ministre Narendra Modi salue le « travail acharné et les réalisations » des athlètes indiens aux Jeux asiatiques

Le Qatar ayant accueilli l’édition 2022, Thohir a déclaré qu’il était peut-être trop tôt pour que la Coupe du monde revienne au Moyen-Orient.

« Nous sommes assez forts », a-t-il déclaré. « Je pense que la FIFA verra que la région du Moyen-Orient a accueilli le Qatar l’année dernière. Le Japon et la Corée ont également été les hôtes. Je suis sûr que la FIFA essaiera d’autres pays.

« Le potentiel de victoire si nous nous associons à l’Australie, à la Malaisie et à Singapour est également plus grand. »

La Coupe du monde 2026, qui réunira 48 équipes, sera organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Reuters)