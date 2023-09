L’Indonésie lutte contre les incendies de tourbières à Sumatra, les responsables assurent un impact régional limité

Les pompiers indonésiens luttaient mercredi contre plusieurs incendies de tourbières dans plusieurs endroits de l’île de Sumatra, ont indiqué des responsables.

Les incendies se sont déclarés mardi après-midi à proximité de zones résidentielles et le long d’une autoroute dans trois villages. Les pompiers ont été gênés car les sources d’eau étaient éloignées et plusieurs réservoirs étaient à sec.

Les incendies de forêt et de tourbe constituent un problème annuel en Indonésie qui met à rude épreuve les relations avec les pays voisins. La fumée des incendies a recouvert certaines parties de l’Indonésie, de Singapour, de la Malaisie et du sud de la Thaïlande d’une brume nocive.

Suharyanto, chef de l’Agence nationale de gestion des catastrophes, a déclaré que les incendies actuels dans la province du sud de Sumatra n’affecteraient pas les pays voisins.

« Je suis sûr qu’en général tout est sous contrôle. Même s’il y a de la fumée maintenant, je suis sûr que ce n’est pas aussi important que ce qui s’est passé les années précédentes », a déclaré Suharyanto, qui, comme beaucoup d’Indonésiens, n’utilise qu’un seul nom. « Des terres ont été brûlées, mais une grande partie a également été détruite. »

Selon l’agence de gestion des catastrophes, il existe six provinces d’Indonésie où les incendies de forêts et de tourbières sont les plus fréquents. Il s’agit notamment de la province du sud de Sumatra, où un important incendie de tourbière a ravagé pendant plusieurs jours en août.

Les incendies de saison sèche en Indonésie ont été particulièrement désastreux en 2015, brûlant 16 000 kilomètres carrés de terres. La Banque mondiale a estimé que les incendies ont coûté 16 milliards de dollars à l’Indonésie, et une étude de Harvard et de Columbia a estimé que la brume avait précipité la mort de 100 000 personnes dans la région.