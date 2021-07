L’Indonésie, le hotspot asiatique de Covid, recevra 45 millions de vaccins Covid en août, alors que le gouvernement assouplit les restrictions malgré les avertissements

Lors d’une conférence de presse lundi, Budi Gunadi Sadikin, le ministre de la Santé du pays, a déclaré que 45 millions de vaccins contre le coronavirus arriveraient en Indonésie en août. Les vaccins qui devraient arriver dans le pays d’Asie du Sud-Est sont Pfizer, Moderna et Sinovac.

L’annonce intervient alors que le président indonésien a quelque peu assoupli les restrictions sur les coronavirus dimanche, bien que des restrictions soient en place jusqu’au 2 août. Les salons de beauté, les marchés et les restaurants avec des zones extérieures seront autorisés à rouvrir, tandis que les centres commerciaux fonctionneront à une capacité considérablement réduite de 25 %.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a imploré l’Indonésie de reconsidérer ses plans d’assouplissement des restrictions jeudi. « L’Indonésie est actuellement confrontée à un niveau de transmission très élevé, et cela montre qu’il est de la plus haute importance de mettre en œuvre des mesures de santé publique et sociales strictes, en particulier des restrictions de mouvement, dans tout le pays », a noté l’organisation.

Le pays d’Asie du Sud-Est a enregistré plus de 50 000 cas par jour sur plusieurs jours à la mi-juillet, avec un nombre record de 1 566 décès enregistrés vendredi. Bien que les cas aient quelque peu diminué, 38 679 nouvelles infections ont été enregistrées dimanche.

L’Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, a vacciné près de 7 % de ses 270 millions d’habitants.

Depuis le début de la pandémie, l’Indonésie a enregistré plus de 3,1 millions de cas de coronavirus et plus de 83 000 vies ont été perdues.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!