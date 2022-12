L’Indonésie interdit les relations sexuelles hors mariage alors que le Parlement adopte un nouveau code pénal radical

Les législateurs indonésiens ont adopté mardi un nouveau code pénal radical qui criminalise les relations sexuelles hors mariage, dans le cadre d’une série de changements qui, selon les critiques, menacent les droits de l’homme et les libertés dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Le nouveau code interdit également la cohabitation avant le mariage, l’apostasie et prévoit des sanctions pour avoir insulté le président ou exprimé des opinions contraires à l’idéologie nationale laïque.

Le crime de blasphème, déjà inscrit dans les livres indonésiens, est désormais passible d’une peine de cinq ans de prison.

Les groupes de défense des droits et les critiques ont averti que le nouveau code « aurait un impact disproportionné sur les femmes » et restreindrait davantage les droits de l’homme et les libertés dans le pays à majorité musulmane.

Un précédent projet de code devait être adopté en 2019, mais a déclenché des manifestations à l’échelle nationale.

Le chercheur de Human Rights Watch Indonésie, Andreas Harsono, a averti que les lois étaient ouvertes à l’exploitation.

« Le danger des lois oppressives n’est pas qu’elles seront largement appliquées, c’est qu’elles offrent la possibilité d’une application sélective », a-t-il déclaré.

Harsono a qualifié les nouvelles lois de « revers pour la liberté religieuse déjà en déclin en Indonésie », avertissant que « les non-croyants pourraient être poursuivis et emprisonnés ».

Ceci est une histoire en développement. Plus à venir.